Invitado/a VIP en LOS40 Music Awards: esto es lo que tienes que hacer para serlo y cobrar 1.000 euros

¿Eres de los que se pasa el día escuchando música y no puede resistirse a saltar al ritmo de la música? Entonces, este trabajo está hecho para ti. InfoJobs presenta una nueva e irrepetible oferta dentro de su iniciativa Cool Jobs, esta vez junto a LOS40 Music Awards Santander: ser invitado/a VIP al evento musical más esperado del año.

La persona seleccionada vivirá una jornada inolvidable el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, donde podrá disfrutar de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional como Aitana, Dani Fernández y Valeria Castro, Ed Sheeran, Nil Moliner, Dani Martín, Pablo Alborán, Alleh & Yorghaki, Rels B, Myles Smith, Beéle, Danny Ocean y muchos más. Además, podrá llevar a un/a acompañante y vivir la experiencia VIP en primera fila.

¡Y sí, se trata de una oferta de trabajo increíble!, exclaman en InfoJobs, porque la persona seleccionada tendrá un salario de 1.000 euros netos por un día de trabajo, que le permitirá pasar por la alfombra roja y acceder a la green room, y conocer los camerinos. También podrá acceder al backstage con asiento exclusivo, disfrutar de la experiencia VIP cerca del escenario y asistir al after party del evento. Y toda esta experiencia VIP la podrá vivir junto a un/a acompañante de su elección, con el viaje de ida y vuelta desde cualquier punto de España y alojamiento incluido, además de poder disfrutar de muchas experiencias más que harán de este día algo inolvidable.

“Con este Cool Job, seguimos ofreciendo oportunidades que combinan disfrute personal y experiencias inolvidables. Buscamos a alguien con pasión por la música que quiera vivir un trabajo día lleno de emociones, conocer a artistas de primer nivel y sentirse un verdadero VIP”, explica Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

Si sueñas con vivir un día lleno de música y sentirte como una estrella del escenario, esta es tu oportunidad. Déjate llevar por el ritmo y conviértete en protagonista de un evento único junto a LOS40 Music Awards Santander e InfoJobs. ¿A qué esperas para inscribirte en esta oferta?