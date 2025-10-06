Peli y manta en la estación más misteriosa: una película por cada día de octubre
Esta lista de películas te sumergirán por completo en esta época del año
6 de octubre
Pesadilla antes de Navidad (1994)
7 de octubre
Hocus Pocus (1993)
8 de octubre
Coraline (2009)
9 de octubre
Cazafantasmas (1984)
10 de octubre
Halloweentown (1998)
11 de octubre
Hocus Pocus 2 (2022)
12 de octubre
La familia Adams (1991)
13 de octubre
Halloweentown High (2004)
14 de octubre
Eduardo Manostijeras (1990)
15 de octubre
Twitches Too (2007)
16 de octubre
Coco (2017)
17 de octubre
Las crónicas de Spiderwick (2008)
18 de octubre
Frankenstein (1931)
19 de octubre
Girl VS. Monster (2012)
20 de octubre
Scooby-Doo (2002)
21 de octubre
El fantasma de la ópera (2004)
22 de octubre
Frankenweenie (2012)
23 de octubre
La novia cadáver (2005)
24 de octubre
Hubie Halloween (2020)
25 de octubre
Sleepy Hollow (1999)
26 de octubre
Casper (1995)
27 de octubre
Miss Peregrine´s Home For Peculiar Children (2016)
28 de octubre
Scream (1996)
29 de octubre
El laberinto del fauno (2006)
30 de octubre
Jennifer´s Body (2009)
31 de octubre
Beetlejuice (1988)
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Nuevo incendio forestal en Zamora: Medios de extinción trabajan en este pueblo de Sayago
- CD Tenerife - Zamora CF: Primera y honrosa derrota del Zamora CF de Sabas en Primera RFEF esta temporada