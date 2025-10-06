Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peli y manta en la estación más misteriosa: una película por cada día de octubre

Esta lista de películas te sumergirán por completo en esta época del año

Película, palomitas, sofá y manta.

Película, palomitas, sofá y manta. / Pixabay

Marina García

6 de octubre

Pesadilla antes de Navidad (1994)

Pesadilla antes de Navidad (1994) / Filmaffinity

7 de octubre

Hocus Pocus (1993)

Hocus Pocus (1993) / Filmaffinity

8 de octubre

Coraline (2009)

Coraline (2009) / Filmaffinity

9 de octubre

Cazafantasmas (1984)

Cazafantasmas (1984) / Filmaffinity

10 de octubre

Halloweentown (1998)

Halloweentown (1998) / Filmaffinity

11 de octubre

Hocus Pocus 2 (2022)

Hocus Pocus 2 (2022) / Filmaffinity

12 de octubre

La familia Adams (1991)

La familia Adams (1991) / Filmaffinity

13 de octubre

Halloweentown High (2004)

Halloweentown High (2004) / Filmaffinity

14 de octubre

Eduardo Manostijeras (1990)

Eduardo Manostijeras (1990) / Filmaffinity

15 de octubre

Twitches Too (2007)

Twitches Too (2007) / Filmaffinity

16 de octubre

Coco (2017)

Coco (2017) / Filmaffinity

17 de octubre

Las crónicas de Spiderwick (2008)

Las crónicas de Spiderwick (2008) / Filmaffinity

18 de octubre

Frankenstein (1931)

Frankenstein (1931) / Filmaffinity

19 de octubre

Girl VS. Monster (2012)

Girl VS. Monster (2012) / Filmaffinity

20 de octubre

Scooby-Doo (2002)

Scooby-Doo (2002) / Filmaffinity

21 de octubre

El fantasma de la ópera (2004)

El fantasma de la ópera (2004) / Filmaffinity

22 de octubre

Frankenweenie (2012)

Frankenweenie (2012) / Filmaffinity

23 de octubre

La novia cadáver (2005)

La novia cadáver (2005) / Filmaffinity

24 de octubre

Hubie Halloween (2020)

Hubie Halloween (2020) / Filmaffinity

25 de octubre

Sleepy Hollow (1999)

Sleepy Hollow (1999) / Filmaffinity

26 de octubre

Casper (1995)

Casper (1995) / Filmaffinity

27 de octubre

Miss Peregrine´s Home For Peculiar Children (2016)

Miss Peregrine´s Home For Peculiar Children (2016) / Filmaffinity

28 de octubre

Scream (1996)

Scream (1996) / Filmaffinity

29 de octubre

El laberinto del fauno (2006)

El laberinto del fauno (2006) / Filmaffinity

30 de octubre

Jennifer´s Body (2009)

Jennifer´s Body (2009) / Filmaffinity

31 de octubre

Beetlejuice (1988)

Beetlejuice (1988) / Filmaffinity

