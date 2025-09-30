Multicines Zamora: entradas ya disponibles para el estreno mundial exclusivo del último álbum de Taylor Swift

El pasado 12 de agosto la cantante internacional Taylor Swift anunció, a través del podcast New Heights Show, el lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl.

Fue a partir de ese momento cuando la artista empezó a compartir en sus redes sociales imágenes en las que iba mostrando la nueva temática de su álbum y, por ende, su nueva era.

Las eras de Taylor Swift

Este mecanismo es una forma de medición de las diferentes etapas de la artista. Cada una de ellas es una representación de cada álbum que ha lanzado y de la etapa en la que la cantante se encontraba.

1.Taylor Swift

Se trata del primer disco que la estadounidense sacó en 2006. Con un estilo 100% country, la joven Swift narraba los amores y desamores que una adolescente de 16 años puede tener. La temática de esta época eran los jeans, los vestidos florales y las botas vaqueras.

2.Fearless

En este álbum Taylor empezó a mezclar el country con el pop, y con ello, empieza a cantar sus vivencias de una forma más madura, pero con los matices enamoradizos y soñadores que la caracterizan. En esta época al temática eran las lentejuelas y los tonos ocres dorados.

3.Speak Now

El álbum lanzado en 2010 es el único que la artista ha realizado completamente sola. El amor, desamor y la fama son los temas principales. La estética estaba formada por vestidos estilo princesa, largos y brillantes. Además, en esta época Swift lleva el cabello rizado. En este momento el color lila será el más representativo.

4.Red

En 2012 Swift lanza el álbum que supondrá su primera transición real hacia el pop. Las canciones sigues tratando del amor y del más profundo desamor. El estilo vintage será el predominante de esta era.

5.1989

En este álbum la artista narra toda su vida en Nueva York y su visión del amor desde una perspectiva más madura como resultado del paso de los años. La estética es chic y sofisticada, faldas de tiro alto, labio rojos y el color azul es el líder indiscutible.

6.Reputation

En 2017 Taylor Swift sacó Reputation como respuesta a todas las críticas y rumores que la rodeaban en aquella época. Negro, camuflaje, serpientes y estética oscura predominaban entonces.

7.Lover

Este álbum reconecta a Swift con sus orígenes. El amor vuelve a ser el centro de todo, esta vez en todas sus formas. Por ello, el rosa, los corazones y la estética colorida eran las elegidas por la artista.

8.Folklore

Tras su lanzamiento en 2020 el álbum mostraba una desviación del pop al indie folk. Las historias tanto ficticias como reales serán el centro de todo. La estética de la era es muy natural, etérea y con el blanco y el negro por bandera.

9.Evermore

Evermore es la continuación de Folklore, sacado incluso en el mismo en el mismo año. Una vez más las canciones giran en torno al amor y al desamor. La estética es invernal, un tanto misteriosa y donde el verde predomina.

10.Midnights

Este álbum es, según la artista, el resultado de todas las reflexiones que tuvo durante las noches de insomnio. Arrepentimiento, autocrítica, fantasías... son los temas principales. La noche es la predominante en esta era.

11.The Tortured Poets Department

En 2024 Taylor Swift lanzó este doble álbum en el que la artista muestra su lado más romántico, donde, a través de un toque íntimo e irónico explora las complejidades de las relaciones. Un álbum inspirado en poetas de la era romántica como Emily Dickinson.

The Life of a Showgirl en Multicines Zamora

Tras el anuncio de su nuevo álbum, la estadounidense ha hecho públicas las fechas de lanzamiento oficial, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en los cines. Es por ello que, desde Multicines Zamora ya han hecho pública la venta de entradas tanto en taquilla como a través de la página web. El estreno cuenta con una duración de 90 minutos y el horario para poder visualizarlos es: viernes a las 21:00 y a las 23:00 horas, el sábado a las 17:30 y a las 20:00 horas, y el domingo a las 17:30 horas.