El zasca de un hostelero a un cliente que se quejó por su hamburguesa... y por una camarera "sin sujetador"

La hostelería es dura. Trabajar cuando todo el mundo está de fiesta, aguantar al personal, cerrar tarde y, por añadido, enfrentarse a un montón de portales en Internet donde las críticas son fáciles y anónimas. Si bien es cierto que muchas veces son merecidísimas, en otras ocasiones no lo son tanto y los propietarios tienen que contestar a censuras que ni ellos mismos se creen. Normalmente, ni todo es blanco ni todo es negro.

En este último grupo de dueños que no se callan ante las quejas de sus clientes se encuentra el caso que te vamos a contar. Ocurrió en una hamburguesería de España que ofrece tres tipos de grosor. Sin embargo, "lo que menos imaginé es que iban a ser na plasta de carne encima de un cacho de pan brioche". Si lo que buscas es llenarte sin más, "este es tu sitio", eso sí, "siempre y cuando no te importe esperar, por lo menos, 35 minutos en una terraza vacía al completo".

El sostén de la camarera

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención en la reseña es que la queja haga referencia lo primero de todo a que "la camarera va sin sujetador y esto resulta bastante llamativo".

Y es precisamente en el tema del sostén el que más indigna al dueño, que utiliza este absurdo argumento para desarmar la crítica al completo: "Mucho has tenido que fijarte en la camarera para notar que iba sin sujetador con una camiseta negra y hasta el cuello. Aunque ella ha prometido no volver a hacerlo, yo como su jefe le he animado a que siga sintiéndose libre para hacer lo que le dé la gana, que estamos en el siglo XXI. Tu comentario dice más de ti que de nosotros".

Zasca devuelto... y con creces.