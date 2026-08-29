La Opinión de Zamora

Del chiringuito al táper: recetas para la vuelta de vacaciones

Por RUBÉN GARGOI

Cambia la rutina, cambia el plato

En pocas semanas pasamos de comer sin mirar el reloj a organizar la nevera, la compra y las comidas. El reto no es cocinar más, sino pensar mejor.

01

Modo verano

GazpachoFresco, rápido y listo para cualquier hora.
Ensaladas improvisadasLo que haya en la nevera, sin demasiadas reglas.
HeladosEl capricho que alarga la sobremesa.
ChiringuitoComer fuera también forma parte del plan.
BarbacoasPlatos compartidos y comidas sin prisa.
Horarios flexiblesEl reloj pierde protagonismo.
02

Vuelta a la rutina

TáperUna comida completa que viaja contigo.
OficinaLa pausa vuelve a tener hora y lugar.
ColegiosRegresan las rutinas de toda la familia.
Compra semanalLa despensa vuelve a necesitar estrategia.
PlanificaciónDecidir antes evita improvisar peor.
Menos tiempoComer bien exige soluciones sencillas.
La vuelta no tiene por qué saber a comida aburrida. Con unas pocas elaboraciones base puedes resolver gran parte de la semana sin pasar horas en la cocina.

Domingo · planificación exprés

Batch cooking en 90 minutos

Una sesión corta, varias elaboraciones en paralelo y cinco días de comidas resueltas. Esta es la hoja de ruta para aprovechar cada minuto.

Hora actual: 09:00

Domingo

09:00
Preparar verduras

Lava, pela y corta todo de una vez. Reserva una parte para ensaladas y reparte el resto entre bandejas.

09:20
Todo al horno

Boniato, calabacín, berenjena o pimiento se cocinan solos mientras avanzas con el resto.

09:40
Arroz y quinoa

Pon dos cazuelas a la vez y tendrás bases neutras para combinar de distintas maneras durante la semana.

10:10
Pollo y legumbres

Prepara una proteína principal y deja lista una alternativa vegetal para variar sin cocinar de nuevo.

10:40
Montaje

Combina bases, verduras y proteínas. Añade salsas aparte para mantener mejor la textura.

11:00
Nevera lista para cinco días

Etiqueta, enfría y ordena. Deja delante lo que consumirás primero y congela lo que llegue al final de la semana.

Resultado 90 minutos de cocina, cinco días resueltos

Con unas pocas elaboraciones base puedes montar comidas distintas sin repetir exactamente el mismo plato.

2 cereales 2 proteínas 3 verduras 2 salsas 5 combinaciones

Tu punto de partida

¿Qué cocinar primero?

Elige tu tipo de menú y descubre qué preparaciones conviene dejar listas antes que nada para aprovechar mejor la semana.

Selección recomendada

Empieza por las proteínas más versátiles

Cocina primero aquello que puedas reutilizar en varios platos y que aguante bien el recalentado.

Ideal para 4–5 días

Pollo asado con especias

Sirve para táperes con arroz, ensaladas, fajitas o bocadillos.

Cocinar primero Se puede congelar

Albóndigas al horno

Se conservan bien y permiten variar la salsa durante la semana.

Muy versátil Congelable

Carne picada salteada

Una base rápida para pasta, tacos, verduras rellenas o arroz.

Lista en 20 min 4 combinaciones
ConsejoCocina primero las preparaciones que necesiten horno y aprovecha el calor para asar verduras al mismo tiempo.

Selección recomendada

Prioriza lo que consumirás antes

El pescado cocinado funciona mejor al principio de la semana; para el final, apóyate en conservas.

Mejor en 2–3 días

Salmón al horno

Combina con quinoa, verduras o ensaladas templadas.

Consumir primero Horno

Merluza con verduras

Una opción ligera, sencilla y fácil de recalentar.

Ligero 2–3 días

Atún o caballa en conserva

Perfectos para platos fríos y montajes de última hora.

Sin cocinar Final de semana
ConsejoReserva el pescado cocinado para los primeros días y utiliza conservas para completar los menús del jueves y viernes.

Selección recomendada

Construye el menú desde las bases

Prepara proteínas, verduras y cereales por separado para combinarlos de forma distinta cada día.

Máxima flexibilidad

Huevos cocidos o tortilla

Proteína lista para ensaladas, bocadillos y platos completos.

Consumir primero Muy rápido

Lentejas o garbanzos

Funcionan en guisos, ensaladas y platos con arroz.

Cocinar primero Congelable

Verduras asadas

La base más versátil para pasta, quinoa, huevo o queso.

Horno 5 combinaciones
ConsejoGuarda por separado las bases y las salsas: tendrás platos diferentes sin necesidad de cocinar de nuevo.

Selección recomendada

Combina legumbre, cereal y verdura

La clave está en dejar listas varias piezas que formen platos completos al mezclarlas.

Completo y saciante

Garbanzos crujientes

Para ensaladas, cremas, wraps o platos de cereal.

Horno Muy versátil

Tofu marinado

Puede cocinarse al horno o a la plancha y aguanta varios días.

Cocinar primero 4 días

Curry de legumbres

Un plato completo que se conserva y congela muy bien.

Congelable Plato completo
ConsejoCombina siempre una legumbre, un cereal y una verdura para conseguir comidas completas y saciantes.

Más ingredientes, más combinaciones

Construye tu táper

Elige una proteína, un carbohidrato, hasta tres verduras, un aliño y un extra. El resultado se actualiza en tiempo real.

Paso 1 de 5

Elige la proteína

Una sola opción para construir la base del plato.

Paso 2 de 5

Elige el carbohidrato

La fuente principal de energía del táper.

Paso 3 de 5

Añade verduras

Puedes seleccionar entre una y tres opciones.

Máximo: 3 verduras

Paso 4 de 5

Elige el aliño

El toque final que define el sabor del plato.

Paso 5 de 5

Añade un extra

Es opcional, pero puede cambiar la textura y la saciedad.

Ideas para toda la semana

Recetas para llenar el táper
sin caer en la rutina

Platos completos, sabrosos y fáciles de preparar que aguantan perfectamente la nevera para que comer de táper vuelva a apetecer

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RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

 

Textos: Ruben Gargoi (Redacción Central PI).

Recetas: Cata Mayor (El Periódico).

Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.

Dirección: Gemma Robles

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