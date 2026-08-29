Cambia la rutina, cambia el plato
En pocas semanas pasamos de comer sin mirar el reloj a organizar la nevera, la compra y las comidas. El reto no es cocinar más, sino pensar mejor.
Modo verano
Vuelta a la rutina
Domingo · planificación exprés
Batch cooking en 90 minutos
Una sesión corta, varias elaboraciones en paralelo y cinco días de comidas resueltas. Esta es la hoja de ruta para aprovechar cada minuto.
Domingo
Lava, pela y corta todo de una vez. Reserva una parte para ensaladas y reparte el resto entre bandejas.
Boniato, calabacín, berenjena o pimiento se cocinan solos mientras avanzas con el resto.
Pon dos cazuelas a la vez y tendrás bases neutras para combinar de distintas maneras durante la semana.
Prepara una proteína principal y deja lista una alternativa vegetal para variar sin cocinar de nuevo.
Combina bases, verduras y proteínas. Añade salsas aparte para mantener mejor la textura.
Etiqueta, enfría y ordena. Deja delante lo que consumirás primero y congela lo que llegue al final de la semana.
Con unas pocas elaboraciones base puedes montar comidas distintas sin repetir exactamente el mismo plato.
Tu punto de partida
¿Qué cocinar primero?
Elige tu tipo de menú y descubre qué preparaciones conviene dejar listas antes que nada para aprovechar mejor la semana.
Selección recomendada
Empieza por las proteínas más versátiles
Cocina primero aquello que puedas reutilizar en varios platos y que aguante bien el recalentado.
Pollo asado con especias
Sirve para táperes con arroz, ensaladas, fajitas o bocadillos.
Albóndigas al horno
Se conservan bien y permiten variar la salsa durante la semana.
Carne picada salteada
Una base rápida para pasta, tacos, verduras rellenas o arroz.
Selección recomendada
Prioriza lo que consumirás antes
El pescado cocinado funciona mejor al principio de la semana; para el final, apóyate en conservas.
Salmón al horno
Combina con quinoa, verduras o ensaladas templadas.
Merluza con verduras
Una opción ligera, sencilla y fácil de recalentar.
Atún o caballa en conserva
Perfectos para platos fríos y montajes de última hora.
Selección recomendada
Construye el menú desde las bases
Prepara proteínas, verduras y cereales por separado para combinarlos de forma distinta cada día.
Huevos cocidos o tortilla
Proteína lista para ensaladas, bocadillos y platos completos.
Lentejas o garbanzos
Funcionan en guisos, ensaladas y platos con arroz.
Verduras asadas
La base más versátil para pasta, quinoa, huevo o queso.
Selección recomendada
Combina legumbre, cereal y verdura
La clave está en dejar listas varias piezas que formen platos completos al mezclarlas.
Garbanzos crujientes
Para ensaladas, cremas, wraps o platos de cereal.
Tofu marinado
Puede cocinarse al horno o a la plancha y aguanta varios días.
Curry de legumbres
Un plato completo que se conserva y congela muy bien.
Más ingredientes, más combinaciones
Construye tu táper
Elige una proteína, un carbohidrato, hasta tres verduras, un aliño y un extra. El resultado se actualiza en tiempo real.
Paso 1 de 5
Elige la proteína
Una sola opción para construir la base del plato.
Paso 2 de 5
Elige el carbohidrato
La fuente principal de energía del táper.
Paso 3 de 5
Añade verduras
Puedes seleccionar entre una y tres opciones.Máximo: 3 verduras
Paso 4 de 5
Elige el aliño
El toque final que define el sabor del plato.
Paso 5 de 5
Añade un extra
Es opcional, pero puede cambiar la textura y la saciedad.
Ideas para toda la semana
Recetas para llenar el táper
sin caer en la rutina
Platos completos, sabrosos y fáciles de preparar que aguantan perfectamente la nevera para que comer de táper vuelva a apetecer
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Textos: Ruben Gargoi (Redacción Central PI).
Recetas: Cata Mayor (El Periódico).
Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.
Dirección: Gemma Robles