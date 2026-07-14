Jordi Cruz, cocinero: "Para que no se oxide el aguacate o el guacamole, hay que colocar un papel húmedo directamente sobre él y encima un film transparente"

Ni echar limón ni aceite de oliva. El truco infalible para que el aguacate o el guacamole no se oxide, según el famoso cocinero Jordi Cruz, es usar una doble capa de protección con papel húmedo y film transparente.

El chef de cinco estrellas Michelin y jurado de MasterChef explica que el aguacate se oxida por una razón muy sencilla: el contacto con el oxígeno. Aunque hay muchos trucos para combatir esto, Jordi Cruz ha compartido a través de sus redes sociales el que considera más eficaz.

"La clave está en aislar completamente el guacamole del aire", empieza diciendo. ¿Cómo se consigue esto? "Primero, colocando un papel húmedo directamente en contacto con la superficie del aguacate o del guacamole. Ese papel crea una barrera que evita el contacto con el oxígeno y mantiene la hidratación", detalla.

A continuación hay que colocar sobre ello una capa de film transparente "para impedir que esa humedad se evapore". "El film no tiene que tocar el alimento ni el papel de celulosa, de esta manera no tendremos problemas con micro plásticos y esas cositas", añade.

"Sencillo, pero muy efectivo. Y así el guacamole mantiene ese verde limpio y apetecible durante mucho más tiempo", remata.

Fuente: La Nueva España