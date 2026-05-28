Las cinco verduras que pueden sustituir a las patatas fritas en casa

Las patatas fritas tienen competencia. AARP ha recopilado una serie de alternativas vegetales para quienes quieran preparar acompañamientos crujientes con otras verduras.

La organización señala además dos consejos esenciales para conseguir un mejor resultado: elegir vegetales resistentes y firmes, y secarlos muy bien después de cortarlos y antes de cocinarlos para retirar el exceso de humedad. La recomendación, según recoge AARP, parte de Jose Luis Chavez, chef de Mission Ceviche en Nueva York.

Zanahorias

AARP propone utilizar 12 zanahorias grandes, equivalentes a unas dos libras, cortadas en tiras o bastones delgados de 3,5 pulgadas.

La preparación pasa por mezclarlas con aceite de oliva y vinagre balsámico antes de asarlas a 400 grados Fahrenheit durante entre 20 y 25 minutos.

La sugerencia de servicio es acompañarlas con salsa de miel y mostaza para mojar junto a hamburguesas de pavo.

Calabacines

Otra de las alternativas son seis calabacines medianos, también equivalentes a unas dos libras, cortados en tiras o bastones delgados de 3,5 pulgadas.

AARP indica que deben mezclarse con aceite de maíz y cubrirse ligeramente con harina o maicena.

Después, la cocción recomendada es freírlos en sartén a fuego medio-alto durante entre dos y tres minutos por cada lado.

La propuesta es servirlos como acompañamiento de cheesesteaks estilo Philly.

Chirivías

En este caso, la recomendación es utilizar entre 10 y 12 chirivías medianas, cortadas en tiras delgadas o gajos.

Antes de cocinarlas, deben remojarse en agua fría durante 30 minutos y secarse.

Después se mezclan con aceite de oliva, chile en polvo y pimienta de cayena, y se asan a 425 grados Fahrenheit durante entre 25 y 30 minutos.

AARP plantea servirlas con alioli de ajo.

Calabaza moscada

La lista incluye también una calabaza moscada mediana, equivalente a unas tres libras, pelada y cortada en tiras delgadas de 3,5 pulgadas o en cubos.

La mezcla recomendada incluye jarabe de arce, canela, nuez moscada y una pizca de sal.

El horneado debe realizarse a 375 grados Fahrenheit durante entre 30 y 35 minutos.

La propuesta es acompañarla con pollo asado.

Yuca

La quinta alternativa es la yuca, también llamada cassava.

AARP propone usar entre ocho y diez raíces, equivalentes a unas dos libras, peladas y cortadas en bastones gruesos.

La preparación incluye mezclarlas con aceite de oliva, ajo fresco picado y romero.

Antes de freírlas a 375 grados Fahrenheit durante entre 15 y 20 minutos, con vuelta a mitad del tiempo, deben hervirse en agua con sal durante entre 10 y 15 minutos, escurrirse y secarse con palmaditas.

La sugerencia final es servirlas con mayonesa de chipotle.