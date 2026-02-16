Ramon Freixa Atelier, A Tafona y Voro consiguen tres soles Repsol

La gala de entrega de los soles Repsol que han conducido este lunes los televisivos Lorena Castell y Jorge Ponce en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha coronado a los restaurantes Ramon Freixa Atelier (Madrid), A Tafona (A Coruña) y Voro (Capdepera, Mallorca) con tres entorchados. Tres maneras de entender la alta gastronomía: la oda al placer del chef catalán afincado en Madrid, la cocina comprometida con el territorio y sus productores de Lucía Freitas en su restaurante gallego, y la fusión mallorquina y andaluza de Álvaro Salazar en su establecimiento balear.

En esta edición 2026, los soles de la guía Repsol suman 83 nuevos establecimientos en España y Andorra: los tres citados con tres, 11 más que obtienen dos y otros 69 que estrenan uno. Catalunya es la comunidad donde brillan más soles (122), seguida de lejos por la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54).

Albert Raurich, con el trofeo que le distingue como poseedor de dos soles Repsol por Dos Palillos. / Moro & Cáliz

Los 11 los restaurantes que se estrenan con dos soles son Dos Palillos (Barcelona), Smoked Room (Madrid), Bascoat (Madrid), Barahonda (Yecla), Callizo (Aínsa, Huesca), Dromo (Badajoz), Fierro (València), La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria), Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz), San Hô (Tenerife) y Vandelvira (Jaén).

Tendencias: menús cortos, fusión regional, barras...

En el listado de este año, destacan tendencias como la unión entre cocinas regionales, los menús cortos y dinámicos, que ganan terreno al menú degustación, y las barras gastronómicas. Además, la conciliación se materializa en establecimientos que optan por cerrar los fines de semana, abrir solo para comer o cenar, o librar cuatro días de siete.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

Comer muy bien en torno a los 50 euros

Todo ello se ve en los 69 restaurantes que estrenan un sol, muchos de ellos, más de una treintena, regentados por jóvenes cocineros. Las suyas son, según Repsol, "propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro".

Manu Núñez, con un sol Repsol por su trabajo en el restaurante Besta. / Moro & Cáliz

En casi una veintena de sitios es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola & Menta (Valencia).

Regreso a los procesos artesanales de antes

La fusión internacional mengua (ahora ya no es asiática o exótica como había sucedido durante tantos años, sino local) mientras aumenta entre territorios de España, como sucede en Besta (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego; Cervus (Tarragona), un 'mix' entre Catalunya y Andalucía; y Troqué (Adeje), que entronca Canarias con País Vasco y Asturias.

Martín Comamala, con el sol Repsol conseguido por el restaurante 539 Plats Forts. / Moro & Cáliz

Sentarse en una barra, comer bien y asistir en primera fila al espectáculo de cocinar en directo es posible en Emi (Madrid), 539 Plats Forts (Puigcerdà), Sisè (Lleida) y El Bar Old School Food (Mérida).

Andorra se estrena con un sol para Ibaya

Andorra entra en la guía Repsol este 2026 con un sol para Ibaya (Canillo) y siete restaurantes recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol.

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de soles de la guía Repsol: 46 con tres, 173 con dos y 589 con uno, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol, con 242 novedades.

La lista de los restaurantes con nuevos soles Repsol

Tres soles Repsol

Ramon Freixa Atelier (Madrid)

A Tafona (A Coruña)

Voro (Capdepera, Mallorca)

Dos soles Repsol

Dos Palillos (Barcelona)

Smoked Room (Madrid)

Bascoat (Madrid)

Callizo (Aínsa, Huesca)

Fierro (Valencia)

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Vandelvira (Jaén)

Barahonda (Yecla)

Dromo (Badajoz)

San Hô (Tenerife)

La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria)

Un sol Repsol