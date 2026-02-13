Arroz blanco en el microondas: la receta que te ahorrará horas en la cocina

En la cocina, el equilibrio perfecto se encuentra en una receta deliciosa que necesita poco tiempo para ser cocinada. Y esta técnica que te traemos hoy para elaborar arroz blanco en el microondas se encuentra justo en ese punto. Así, a partir de ahora podrás conseguir en mucho menos tiempo un arroz suelto, buenísimo y perfecto para acompañar tus platos.

Tan solo necesitas 120 gramos de tu arroz favorito. Viértelo sobre un escurridor y colócalo bajo el grifo. Lava con agua hasta que esta salga totalmente transparente para quitar todo el almidón. Después, echa el arroz en un bol con el doble de agua que de arroz (2,5 partes de agua por cada una de arroz si se trata de la variedad basmati). Añade ajo en polvo, una pizca de sal y listo para introducirlo en microondas.

Si tu microondas calienta mucho entonces pon el temporizador en 12 minutos. Si, en cambio, calienta más lento, necesitarás cocinar el arroz blanco durante 14 minutos. Cuando llegue a término, deja reposar el arroz cinco minutos antes de abrir el microondas. En cuanto lo hagas encontrarás que está listo para servir.

Esta forma de elaborar el arroz te permite cocinarlo mientras preparas otras elaboraciones. También se trata de una técnica más limpia, puesto que solo necesitarás lavar el bol que has introducido en el microondas. En todo caso, la técnica de toda la vida de cocinar el arroz en un cazo en el fuego o la vitrocerámica sigue siendo válida. ¡Elige la que prefieras!