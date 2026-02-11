El eterno debate del desayuno mediterráneo: ¿Qué va antes, el tomate o el aceite?

Es uno de los desayunos preferidos por los españoles: la tostadita de pan con su aceite y su tomate, coronado a veces con unas perlas de sal. Esa barra de pan caliente condimentado es el tentempié predilecto para muchos. Sin embargo, ¿te has parado a pensar cómo lo haces cuando te lo ponen en una cafetería o en tu propia casa? ¿Primero el aceite y, sobre él, el tomate o al revés?

Como todo en la vida, la respuesta más obvia parece la siguiente: como más te guste. Pero los más puristas de la gastronomía tienen su propia teoría a modo de Palabra de Dios... y luego ya, cada uno, que invierta el orden que para eso las Matemáticas inventaron la propiedad conmutativa. La regla de oro es primero, frotar el tomate y una vez untado con su jugo, el chorro de aceite.

Al menos ese orden es el que defienden los chefs catalanes, ya que este típico desayuno tiene su origen en Cataluña, aunque otras comunidades como Murcia o Andalucía también reivindican esta joya gastronómica.

¿Por qué ese orden?

Muy sencillo: porque el aceite resbala y si es lo primero que echas sobre la tostada, el tomate no se fijará al pan y se te escurrirá. Pero hay un segundo motivo: si echas el líquido oleoso la miga absorberá todo el aceite casi al instante y no podrás medir bien la cantidad que echas. Si compras el consejo, estupendo. Si no, cualquier opción es válida porque el "bon apetit" está asegurado, sea cual sea el orden.

Otros desayunos saludables. / Gettyimages

Desayunos saludables

Si bien el pan con aceite y tomate es uno de los desayunos más saludables del mundo, hay muchas más opciones que te harán coger energía para todo el día. La mejor manera para afrontar la jornada es un desayuno equilibrado, es decir, que aquellos productos que ingiramos nos aporten las cantidades necesarias de proteína, fibra, hidratos de carbono y grasa.

Si podemos elegir, nos decantaremos por alimentos frescos y naturales, de mucha mejor calidad y más sanos que los procesados. Aunque el desayuno variará en función de los gustos, los hábitos y la edad de la persona.

Algunos ingredientes de lo más saludables

Te recomendamos algunos ingredientes que son de lo más saludables y con los que lograrás un desayuno equilibrado y rico en nutrientes:

-Avena de copos o cereales integrales para comer en crudo o cocinado.

-Pan de trigo, espelta o centeno.

-Fruta fresca de temporada para ingerirla directamente o a través de su zumo.

-Frutos secos sin freír ni tostar que nos aportan proteína vegetal.

-Frutas secas como dátiles, higos, pasas...

-Derivados lácteos suaves como el yogur, el queso fresco...