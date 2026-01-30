La receta del mejor bizcocho sin gluten para tus desayunos o meriendas

¿Eres celíaco o crees que puedes serlo? Esta intolerancia afecta a a entre un 1 y un 2% de la población española, es decir, a entre 450.000 y 900.000 personas. Su alimentación se ve muy limitada tanto por la variedad como por el precio, si bien los supermercados y restaurantes cada vez ofrecen muchas más opciones para este colectivo de la población.

Aquí te proponemos un delicioso bizcocho sin gluten para que tus meriendas o desayunos sean sanos, sabrosos y sin una pizca de gluten. Esta propuesta culinaria se basa en el sencillo concepto 3-2-1, utilizando un vaso de yogur como medida estándar. ¡Veamos cómo preparar este irresistible bizcocho apto para todos los paladares!

Redacción

Ingredientes y método

En un recipiente, bate tres huevos hasta que se vuelvan claros y luego agrega dos vasos de yogur de azúcar, continuando con el batido hasta obtener una crema homogénea. A esta mezcla, incorpora un vaso de yogur de aceite vegetal (evitando el de oliva) y un toque de esencia de vainilla, batiendo nuevamente. Opcionalmente, puedes agregar un yogur natural en este punto.

Llega el momento de incorporar los ingredientes secos. Usa tres vasos de yogur para representar la harina de trigo, pero aquí viene la adaptación sin gluten: añade dos vasos de yogur de almidón de maíz o maicena, y un vaso de yogur de harina de arroz. Añade un sobre de polvo de hornear a esta mezcla y remueve hasta obtener una consistencia homogénea.

¡Al horno!

Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno precalentado a 180 grados. El tiempo de cocción puede variar, pero alrededor de treinta minutos suele ser suficiente. Para asegurarte, realiza la prueba del cuchillo: si sale limpio, tu bizcocho está listo; de lo contrario, déjalo por otros diez minutos y vuelve a probar.

El resultado será un bizcocho delicioso y, lo mejor de todo, ¡libre de gluten!

Hablemos ahora sobre el gluten, una proteína presente en trigo, cebada, centeno y sus derivados, como pan y pasta. Para la mayoría, el gluten es seguro, pero para aquellos con enfermedad celíaca, representa una amenaza seria. Esta enfermedad autoinmune provoca una reacción adversa al gluten, dañando el intestino delgado y causando diversos síntomas.