La receta viral de las tortitas saludables: "Espectaculares"
El desayuno o merienda perfectos para aquellos que están buscando despedirse de los kilos de más sin renunciar al dulce
R. V.
Renunciar al dulce es algo complicado. Cuando queremos perder peso, solemos pensar que estos deben ser los primeros alimentos que debemos retirar de nuestra alimentación, pero la realidad no es tanto así. La clave está en encontrar la versión dulce y saludable que se ajuste a nuestro estilo de vida más sano.
Una de las recetas que más está triunfando en Internet, son las tortitas de avena saludables. Una alternativa perfecta para disfrutar de este delicioso dulce en su versión más saludable.
Las tortitas de avenas tienen muchos beneficios para la salud. Uno de sus principales ingredientes es la avena, un cereal saludable que es una buena fuente de carbohidratos de absorción lenta, fibra, proteínas, vitaminas y minerales esenciales. También ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas.
Las tortitas de avena también son ricas en vitaminas B, que ayudan a reducir el estrés y mejorar la salud mental. "Espectaculares".
Ingredientes:
- Un plátano maduro
- Dos huevos
- Harina de avena
- Un chorrito de leche
- Levadura
Elaboración:
- En un bol mezcla el plátano maduro, con los huevos, la harina de avena, la leche y la levadura. Cuando tengas todos los ingredientes mezcla hasta conseguir una pasta densa.
- Calienta una sartén y eche un chorrito de aceite para que no se te peguen.
- Ve incorporando poco a poco pequeñas porciones de la mezcla.
- Cubre con tus toppins favoritos como fruta, sirope o algo de chocolate saludable.
