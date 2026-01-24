Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La receta viral de las tortitas saludables: "Espectaculares"

El desayuno o merienda perfectos para aquellos que están buscando despedirse de los kilos de más sin renunciar al dulce

Tortitas.

Tortitas. / Foto de Ash Craig

R. V.

Renunciar al dulce es algo complicado. Cuando queremos perder peso, solemos pensar que estos deben ser los primeros alimentos que debemos retirar de nuestra alimentación, pero la realidad no es tanto así. La clave está en encontrar la versión dulce y saludable que se ajuste a nuestro estilo de vida más sano.

Una de las recetas que más está triunfando en Internet, son las tortitas de avena saludables. Una alternativa perfecta para disfrutar de este delicioso dulce en su versión más saludable.

Las tortitas de avenas tienen muchos beneficios para la salud. Uno de sus principales ingredientes es la avena, un cereal saludable que es una buena fuente de carbohidratos de absorción lenta, fibra, proteínas, vitaminas y minerales esenciales. También ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas.

Las tortitas de avena también son ricas en vitaminas B, que ayudan a reducir el estrés y mejorar la salud mental. "Espectaculares".

Ingredientes:

  • Un plátano maduro
  • Dos huevos
  • Harina de avena
  • Un chorrito de leche
  • Levadura

Elaboración:

  1.  En un bol mezcla el plátano maduro, con los huevos, la harina de avena, la leche y la levadura. Cuando tengas todos los ingredientes mezcla hasta conseguir una pasta densa.
  2.  Calienta una sartén y eche un chorrito de aceite para que no se te peguen.
  3.  Ve incorporando poco a poco pequeñas porciones de la mezcla.
  4.  Cubre con tus toppins favoritos como fruta, sirope o algo de chocolate saludable.
@hoycomemossano TORTITAS SALUDABLES para tus desayunos y meriendas🌟🥞 Solo 5 ingredientes, muy fáciles y quedan súper ESPONJOSAS!🤩 ⠀ ⠀ En la cuarentena las hacía mucho por Stories con vosotros ¿las recordáis? Quedan riquísimas y se hacen en un periquete. Merece la pena tener esta receta a mano 👌🏻🙌 ⠀ 🥞Con estas cantidades te saldrán unas 9-10 tortitas: ⠀ ⠀ 🔸1 plátano maduro ⠀ 🔸2 huevos ⠀ 🔸120 g harina de avena (copos de avena triturados) ⠀ 🔸120 ml leche o bebida vegetal ⠀ 🔸1 cucharada de levadura en polvo (1/2 sobre, 7 gramos) ⠀ ⠀ 👉🏻La CLAVE es utilizar una buena sartén antiadherente. No necesitas poner aceite, se hacen directas en la sartén. ⠀ ⠀ 👉🏻 La sartén debe estar caliente, hazlas a fuego medio. Dale la vuelta cuando veas que empiezan a salir burbujitas. ⠀ ⠀ 🥞Acompaña tus tortitas de lo que más te guste, con fruta, frutos secos, o con yogur, ¡son un disfrute!😃 ⠀ ⠀ #tortitas #pancakes #tortitasdeavena #desayunosaludable #desayunoperfecto #merienda #recetasfaciles #recetasquefuncionan #ricoysano ♬ You Make My Dreams (Come True) - Daryl Hall & John Oates

