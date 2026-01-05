La receta viral del roscón de Reyes que está arrasando en redes
En menos de 10 minutos podrás disfrutar de esta deliciosa receta
Ya queda menos para la noche más mágica del año. Y sin duda, hay algo que ese día no puede faltar, además de los ansiados regalos, es el roscón de Reyes. Este puede estar relleno de nata, crema, chocolate o incluso nada. Son numerosas las opciones para endulzar el fin de las navidades.
Sí todavía no tienes el tuyo, y sigues buscando una opción más saludable que la que se suele encontrar en pastelerías o supermercados, te traemos una buena opción para que puedas disfrutar de este dulce sin remordimientos. En menos de 10 minutos y sin tener que usar el horno, ¡podrás disfrutar de este delicioso roscón!
Ingredientes
- Una cucharada de agua de azahar.
- Tres huevos grandes.
- Ralladura de una naranja.
- 7 gramos de polvo para hornear.
- 50 gramos de eritritol.
- 60 gramos de yogur natural.
- 160 gramos de harina de avena.
Ingredientes para el relleno
- Una cucharada de extracto de vainilla.
- Dos galletas integrales sin azúcar añadido.
- 40 gramos de eritritol.
- 300 gramos de queso crema light.
Elaboración
- En un bol mezclamos todos los ingredientes del roscón, hasta que obtengamos una mezcla homogénea.
- Vertemos la mezcla en una sartén caliente (a poder ser antiadherente), tapamos y cocinamos a fuego bajo durante 25 minutos.
- Le damos la vuelta con ayuda de un plato. Devolvemos la mezcla a la sartén y cocinamos durante un minuto.
- Hacemos un corte circular en el centro y cortamos por la mitad hasta rellenarlo.
- En un bol mezclamos el queso crema, el eritritol y la vainilla. Introducimos la mezcla en una manga pastelera con boquilla de estrella rellenamos el roscón. Echamos las dos galletas trituradas por encima de relleno.
- Pincelamos la tapa del roscón con miel, agregamos nuestros toppings favoritos y cerramos el roscón, ¡y a disfrutar!
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- DIRECTO | Zamora CF - Arenas de Getxo: sigue el encuentro con nosotros
- El retorno de una joven toresana desde el Reino Unido para convertirse en la quinta generación al frente de la funeraria
- Instan al Ayuntamiento de Zamora a multar por el abandono locales comerciales cerrados
- Vecinos de seis pueblos solicitan la revocación a la planta de biogas de El Cubo
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional