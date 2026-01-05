Ya queda menos para la noche más mágica del año. Y sin duda, hay algo que ese día no puede faltar, además de los ansiados regalos, es el roscón de Reyes. Este puede estar relleno de nata, crema, chocolate o incluso nada. Son numerosas las opciones para endulzar el fin de las navidades.

La receta viral del roscón de Reyes que está arrasando en redes / Cedida

Sí todavía no tienes el tuyo, y sigues buscando una opción más saludable que la que se suele encontrar en pastelerías o supermercados, te traemos una buena opción para que puedas disfrutar de este dulce sin remordimientos. En menos de 10 minutos y sin tener que usar el horno, ¡podrás disfrutar de este delicioso roscón!

Ingredientes

Una cucharada de agua de azahar.

Tres huevos grandes.

Ralladura de una naranja.

7 gramos de polvo para hornear.

50 gramos de eritritol.

60 gramos de yogur natural.

160 gramos de harina de avena.

Ingredientes para el relleno

Una cucharada de extracto de vainilla.

Dos galletas integrales sin azúcar añadido.

40 gramos de eritritol.

300 gramos de queso crema light.

Elaboración