Estas Navidades atrévete a hacerlo en casa: la receta de roscón que nunca falla.

Las Navidades son unas fiestas con la comida como absoluto protagonista. Son días de reencuentros con la familia, amigos y también para reunirse con los compañeros de trabajo, pero siempre alrededor de una mesa, ya sea en un restaurante o en casa. Los menús Navideños son amplios y laboriosos, y por eso en ocasiones se recurre a platos preparados o elaboraciones externas, pero este año te proponemos aventurarte a hacer el roscón de reyes, una de las delicias de la Navidad.

Los roscones de reyes están a precio de oro y las pastelerías trabajan hasta los topes durante estas fechas, por eso puede darse el caso de que llames a tu repostero de confianza y ya no tenga hueco en la agenda para atender tu pedido. Por eso te dejamos esta receta a cargo de Marta Verona.

Marta Verona fue la ganadora de la sexta edición de MasterChef, el mítico programa de cocina emitido en Televisión Española. Desde su salida del concurso ha trabajado de forma incansable su perfil de Instagram para ofrecer a sus seguidores deliciosas recetas para elaborar en casa; por eso ha conseguido reunir en su perfil a más de 580.000 personas.

Receta de roscón de reyes

El resultado de la receta de Marta Verona no puede ser más apetitoso. El roscón de reyes es un producto tradicional típico de la Navidad que no puede faltar en cualquier hogar, y este año puedes triunfar haciéndolo tú mismo. ¿Te atreves?