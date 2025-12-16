Estas Navidades atrévete a hacerlo en casa: la receta de roscón que nunca falla
Uno de los productos estrella de estas fiestas
P.O.
Las Navidades son unas fiestas con la comida como absoluto protagonista. Son días de reencuentros con la familia, amigos y también para reunirse con los compañeros de trabajo, pero siempre alrededor de una mesa, ya sea en un restaurante o en casa. Los menús Navideños son amplios y laboriosos, y por eso en ocasiones se recurre a platos preparados o elaboraciones externas, pero este año te proponemos aventurarte a hacer el roscón de reyes, una de las delicias de la Navidad.
Los roscones de reyes están a precio de oro y las pastelerías trabajan hasta los topes durante estas fechas, por eso puede darse el caso de que llames a tu repostero de confianza y ya no tenga hueco en la agenda para atender tu pedido. Por eso te dejamos esta receta a cargo de Marta Verona.
Marta Verona fue la ganadora de la sexta edición de MasterChef, el mítico programa de cocina emitido en Televisión Española. Desde su salida del concurso ha trabajado de forma incansable su perfil de Instagram para ofrecer a sus seguidores deliciosas recetas para elaborar en casa; por eso ha conseguido reunir en su perfil a más de 580.000 personas.
Receta de roscón de reyes
El resultado de la receta de Marta Verona no puede ser más apetitoso. El roscón de reyes es un producto tradicional típico de la Navidad que no puede faltar en cualquier hogar, y este año puedes triunfar haciéndolo tú mismo. ¿Te atreves?
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas