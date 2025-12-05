Brindis con estilo y caprichos irresistibles para regalar (o regalarte) esta Navidad

¡Las copas reclaman su protagonismo en estas fiestas! Vermuts artesanales, cervezas de autor, vinos selectos y cremas de licor elevan el nivel de la celebración. A esta propuesta líquida se suma un acompañamiento de lujo con esos caprichos gurmet que además de alimentar, alegran el alma: caviar, fuagrás, conservas, ahumados y salsas exclusivas capaces de transformar el aperitivo. Semejantes delicias se encuentran al alcance de la mano en comercios especializados y en las plataformas digitales de cada marca.

Vermuts, una cerveza de autor y un oloroso muy especial para el aperitivo El aperitivo navideño es el prólogo esencial de cualquier gran banquete y merece ser celebrado con excelencia. Para abrir el apetito con estilo, nada supera la elección de unos vermuts 'premium', cuyo equilibrio botánico prepara el paladar para lo que está por venir. Si prefieres innovar, una cerveza de autor sorprenderá a tus invitados con matices complejos y texturas únicas, alejándose de lo convencional. Sin embargo, para los amantes de la tradición con carácter, un oloroso muy especial se convierte en la joya de la mesa, ideal para acompañar quesos e ibéricos. Estas opciones garantizan que el brindis inicial de estas fiestas sea una experiencia gastronómica memorable. El viticultor Alberto Orte redefine el Marco de Jerez con un proyecto de auténtica arqueología vinícola. Bajo la marca Bodegas Poniente, ha recuperado 26 variedades históricas para elaborar vinos de una profundidad inigualable. Sus generosos, criados en la viña El Aljibe, son el resultado de esta meticulosa investigación, ofreciendo una complejidad única y matices rescatados del pasado. Una joya imprescindible para quienes buscan la excelencia en su copa. Marta Ortega vuelve a sorprender a los empleados de Inditex con un regalo navideño único: un vermut gallego 'premium' creado por el chef con dos estrellas Michelin Manuel Costiña. Nacido de una idea de Amancio Ortega, este exclusivo aperitivo destaca por su base de uva godello, botánicos atlánticos y crianza en roble. Su presentación es pura nostalgia: más de 50.000 antiguas botellas de gaseosa recicladas han cobrado una segunda vida para este brindis corporativo. Galardonado con el Bacchus de Oro 2022, el vermut Rouge ¡OH LALA! de Vegamar es una joya artesana imprescindible. Su envejecimiento en toneles de roble americano le otorga una elegancia única, fusionando aromas cítricos y de jengibre con notas de caramelo tostado. En boca ofrece una textura sedosa y un equilibrio magistral entre dulce y amargo, con un final complejo y envolvente que invita a repetir. El Bocamanga Barrica es un vermut singular nacido de la fusión de uvas airén y tempranillo. Su gran elemento diferenciador reside en su crianza: reposa durante 4 meses en barricas de roble americanoque previamente añejaron ron. Este proceso, sumado a una maceración con 12 botánicos como tomillo, naranja amarga y regaliz, le otorga un perfil aromático complejo, profundo y lleno de matices únicos. Zarro Gran Reserva Edición Limitada es la joya de la firma madrileña. Elaborado con una meticulosa selección de hierbas maceradas en barricas de roble, este vermut sobresale por su extraordinaria complejidad y elegancia. Una propuesta exclusiva que brinda un toque distintivo y lujoso, perfecta para quienes buscan celebrar con la máxima sofisticación y disfrutar del auténtico carácter de un gran reserva. La Sagra Miel y Anís es la cerveza estacional perfecta para combatir el frío. Esta variedad tostada de color rojizo captura la esencia del invierno con un perfil de sabor único: notas melosas y caramelizadas que se fusionan con el aroma dulzón del anís en grano. Una propuesta cálida e inspiradora, diseñada para disfrutar en compañía y saborear los matices de una receta muy especial. Antich es el primer vermut de Barcelona. Fundada en 1850 en la calle de Pujades del Poblenou por Anton Antich, nació como una pequeña destilería que pronto se convirtió en un referente y que, a finales del siglo XIX, ya exportaba sus licores a todo el mundo. La sexta generación de la familia lanza ahora Antich Doble Planta, que se caracteriza por su perfil herbáceo, intenso y persistente, que va muy bien, por ejemplo, para aportar profundidad y estructura a los cócteles y combinados que se pueden preparar en cualquier sobremesa navideña. Carpano Antica Formula, creado en 1786 por Antonio Benedetto Carpano en una pequeña 'bottega' de Turín, fue el primer vermut del mundo. Fratelli Branca Distillerie mantiene intacta la receta original: una mezcla de vinos italianos con vainilla de Madagascar, Papúa Nueva Guinea y Tahití, azafrán iraní y ajenjo de los Alpes piamonteses. El resultado es un trago intenso, aterciopelado y profundamente elegante. Perfecto solo, con hielo y piel de naranja, o como base de clásicos como el Manhattan, el Negroni o el Hanky Panky. Por eso, sigue siendo el elegido en bares de culto de todo el mundo. Cada botella, fiel al diseño del siglo XVIII, es una joya numerada que lleva la inscripción latina 'Tempus Judex' (“el tiempo es el juez”) y la firma del actual presidente de la destilería.

Caprichos gurmet para descubrir antes de 2026 La Navidad es sinónimo de magia, reencuentros y, sobre todo, de sabores inolvidables. Para que tus celebraciones brillen con luz propia, hemos preparado una selección de alta gastronomía diseñada para conquistar a los paladares más exigentes. Prepárate para descubrir un festín de lujo donde la excelencia es la protagonista: desde la sofisticada textura del caviar y la untuosidad del mejor fuagrás hasta conservas selectas que encierran los tesoros más preciados del mar y la tierra. Eleva tu mesa estas fiestas y convierte cada bocado en una experiencia única con estas propuestas gurmet. Esturión de Sarrión. Desde la Sierra de Teruel, se posiciona entre los grandes de Europa. Su caviar destaca por una calidad constante y un sabor limpio y fresco, fruto de la pureza de sus aguas de manantial. Riofrío. El primer caviar ecológico del mundo propone un 'pack' exclusivo con variedades Naccarii y Osetra. Incluye accesorios de lujo como cucharillas de nácar, el regalo perfecto para amantes de la excelencia sostenible. Conservas Agromar convierte el Caviar de Oricios en su emblema de calidad. Elaborado artesanalmente con huevas extraídas a mano de la costa cantábrica, ofrece un sabor marino intenso y salvaje. Esta exquisitez, ideal para la alta restauración o aperitivos, garantiza una experiencia virgen para los paladares más exigentes. Imperia lanza el Entier de Foie Gras de Pato con Dátiles, una fusión exclusiva. Une la excelencia del 'foie' con la dulzura oriental en un formato sofisticado, perfecto para nuevas experiencias gurmet. Rougié, referente desde 1875, ofrece la máxima excelencia en fuagrás de pato y oca francés. Combinando tradición e innovación, sus productores garantizan la autenticidad y calidad del sudoeste de Francia. Un saber hacer único para crear experiencias gastronómicas a la altura de la alta cocina. Nordfish presenta Collection, su gama más exclusiva definida por el corte manual a cuchillo. Esta técnica artesanal garantiza lonchas finas que conservan todo el Omega 3 y una textura irrepetible. La línea ofrece tres joyas gastronómicas: el jugoso Salmón de Noruega, el intenso Salmón de Escocia y el elegante Bacalao Skrei. Una experiencia de alta gastronomía que eleva el sabor puro del ahumado a su máxima expresión. Conservas Catalina (Santoña) ofrece anchoas del Cantábrico elaboradas artesanalmente. Galardonadas como mejor anchoa 2024 y con el sello Great Taste, destacan por su textura y sabor únicos. Sus especialidades, la Anchoa Reserva y la Anchoa en Mantequilla, representan la máxima calidad y tradición conservera. La Mar de Tazones propone tres joyas gurmet para esta Navidad. Destaca su exclusiva Carne de centollo Edición Limitada con Bar El Pollo (Barcelona) y su icónica Carne de centollo al natural, desmigada a mano. Para los más sibaritas, las Ostras salvajes en vinagreta de Albariño. Productos artesanos disponibles en su web y en El Club del Gourmet de El Corte Inglés. Estas Piparras de Navarra de Herencia de la Tierra, en aceite de oliva virgen extra, son una 'delicatesen' de piel fina y carne tierna de Vegamar. Con un sabor suave y aroma fresco, este producto nacional es ideal para disfrutar en el aperitivo. Nacida en la Costa Brava en 1981, Can Bech elabora mermeladas y confituras 'premium'. Su gran especialidad, los higos confitados, se cocinan lentamente siguiendo una receta tradicional con fruta seleccionada. Una experiencia gurmet artesanal que exporta la esencia de Girona a más de 25 países.