“Castilla y León mantiene su constelación gastronómica en la Guía Michelin 2026”

La gala de presentación de la Guía Michelin 2026 volvió anoche a convertir Málaga en el epicentro gastronómico de España, reuniendo a los chefs más prestigiosos del país. Presentada por Jesús Vázquez, fue una noche dedicada a reconocer la excelencia culinaria en todas sus categorías y, como en las dos ediciones anteriores, se han entregado cuatro premios especiales: mejor servicio de sala, mejor sumiller, joven chef y chef mentor.

Durante el evento, se anunciaron las nuevas incorporaciones al firmamento gastronómico, así como las renovaciones de los restaurantes que mantienen su nivel de calidad. En esta ocasión, ningún nuevo restaurante del panorama nacional consiguió entrar en el olimpo de la gastronomía con tres estrellas Michelín. Tendremos que esperar al año que viene para descubrir qué nuevo negocio se une al grupo de los 16 restaurantes españoles con esta distinción.

La ceremonia, seguida de cerca por profesionales y amantes de la alta cocina, volvió a poner en valor el talento, la innovación y el compromiso que definen a la gastronomía española.

Ninguna nueva estrella para Castilla y León: así queda el panorama 2026

En esta nueva edición de la Guía Michelín, no se ha concedido ninguna nueva estrella a ningún restaurante de la comunidad, pero se consolida un firme grupo de restaurantes reconocidos en el mapa gourmet español. Entre los restaurantes de la comunidad con distinción destacan: