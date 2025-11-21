El chef José Andrés elige la 'joya' de nuestra gastronomía: "Para mí, es el plato nacional español"

Si hay algo por lo que se distingue España es por su gastronomía. Nuestra cocina goza de un gran prestigio fuera de nuestras fronteras, hasta el punto de ser alabada por importantes chefs y revistas especializadas, que no dudan en colocarla a la cabeza en todos los rankings. El debate empieza cuando se intenta destacar un plato sobre otro y, más todavía, identificarlo con esa esencia española.

Candidatos no sobran. Todas las comunidades tienen al menos un plato que podría ser candidato a representar al sabor de nuestro país en el extranjero, pero si hay una voz autorizada para hablar del tema, ese es el chef José Andrés. Eso sí, quizás su elegido despiste a más de uno: las judías verdes con patata.

El chef José Andrés en las cocinas de su ONG en Gaza / Archivo

Así lo sostuvo en el programa Vamos a cocinar con José Andrés, emitido en RTVE en 2021, donde le dedicaron un capítulo entero a esta verdura. "Nos vamos a poner moraos con judías verdes y patatas, que para mí es el plato nacional español; yo he crecido con ellas", decía.

La receta de José Andrés

Puede parecer un plato humilde a simple vista, pero para José Andrés es uno de los platos más completos que tenemos. La clave es la preparación. "A las judías hay que quitarles siempre los extremos, ambas partes. Tanto la parte más dura de lo normal, como la otra parte, por la que está unida esta vaina a la planta", explica.

A continuación, también le recorta el filamento del borde porque siempre va a ser fibrosa y condicionará el resultado final, tanto que hay personas a las que les causa rechazo. "Aunque la estés hirviendo 20 o 30 minutos, este filamento va a seguir siendo duro siempre", argumenta. Finalmente, el chef recomienda cortar todas las patatas en trozos de un tamaño de unos 2 centímetros.

A partir de ahí, los tiempos de cocción. “La hemos comenzado desde agua fría y más o menos van a estar en unos 16 minutos”, comenzaba. Cuando falten entre 7 y 9 minutos para completar ese tiempo, que será cuando las patatas estén listas, el cocinero asturiano añade las judías peladas y le añade sal: “De esa forma las patatas me empiezan ya a coger sabor y encima le va a dar un color todavía más bonito a estas judías”.

Judías verdes / Pexels

Una vez que las judías estén cocinadas, José Andrés apaga el fuego y deja reposar en la olla durante unos minutos. Acto seguido, las sirve en un plato con un poco de agua de cocción. "Me encanta ponerle un poquito de ese agua porque tenemos todas las vitaminas y todo el sabor que le ha dado la patata y la judía", desgrana. Para finalizar, el cocinero añade jamón serrano cortado en tiras finas para que se caliente con el calor de las verduras, un poco de perejil rizado fresco y un toque de pimentón dulce de la Vera.