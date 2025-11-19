Tres recetas de bocadillos para darle una vuelta a tus meriendas.

Inmersos en la rutina diaria, a menudo buscamos opciones rápidas y prácticas para saciar nuestro apetito entre comidas. Recurrimos a platos sencillos, que no requieran de una gran elaboración, pero muchas veces se vuelven repetitivos y monótonos.

Pero, este problema es algo que podemos solucionar si añadimos a nuestro libro de cocina mental nuevas recetas, porque ¿quién dijo que las meriendas tienen que ser aburridas y predecibles? Es hora de dejar atrás los típicos bocadillos de siempre y aventurarnos en el delicioso mundo de las combinaciones innovadoras y sabrosas.

En este artículo, te presentamos tres ejemplos irresistibles de bocadillos que transformarán tus meriendas en momentos de verdadero deleite gastronómico. Desde una fusión de sabores exóticos hasta una explosión de texturas sorprendentes, estas propuestas te invitan a experimentar y descubrir nuevas formas de disfrutar de tus pausas alimenticias.

Tortilla francesa con queso y aguacate

Tortilla francesa con queso y aguacate. / ShutterStock

La sencillez es el punto fuerte de este plato. La receta no esconde ningún misterio, pero no por ello es menos recomendable. Este bocadillo contiene todo el sabor de la tortilla francesa, con el aderezo que le proporcionan unas láminas de queso que añadiremos cuando el huevo empiece a cuajar. El queso debe estar cortado en láminas finas o rallado para facilitar su fundido.

Para darle el toque final, cortaremos un aguacate en pequeñas rodajas y las colocaremos sobre la tortilla francesa ya cocinada. Todo esto entre pan y pan harán una receta que nos alegrará la tarde.

Bocadillo de pera, queso gorgonzola y bacon

Bocadillo de pera, queso gorgonzola y bacon.

Es posible que esta combinación de ingredientes nos parezca chocante, pero la fusión entre ellos resulta insuperable, sobre todo en días de calor. Para elaborarlo debemos tostar las rebanadas de pan con mantequilla y cocinar ligeramente el bacon. Acto seguido, se monta junto con la pera cortada en rodajas finas y el queso gorgonzola, un clásico italiano que nunca falla, y se tuesta el conjunto hasta que el pan quede dorado y el queso, fundido. La preparación de este bocadillo es muy sencilla y estará preparada en unos pocos minutos.

Bonito en aceite con alegría

Bonito en aceite con alegría. / ShutterStock

Para terminar, apuntamos una receta que incluye algo de pescado y que contiene un toque de picante de lo más especial. Para preparar este plato, debemos mezclar en un bol el bonito con algo de mayonesa, hasta crear una masa. Es importante no excedernos con la mayonesa. Si queremos darle un toque más, podemos añadir unos trocitos pequeños de cebolla, que le darán un toque crujiente al bocadillo.

Una vez tengamos la mezcla, abrimos el pan por la mitad y colocamos la mezcla. Será entonces cuando añadamos unas tiras de alegría riojana para darle ese toque picante a nuestras tardes. Si se prefiere, se puede añadir unas hojas de lechuga para dar color al bocadillo.