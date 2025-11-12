El truco para hacer los flamenquines en la Airfryer: sin aceite y mucho más saludables

Para cualquier persona que haya visitado Córdoba o que sea de aquí sabe que los flamenquines son uno de los platos más típicos y queridos de la ciudad. Crujientes por fuera, jugosos por dentro y con ese punto salado que les da el jamón, son casi una institución. Pero a pesar de su sabor irresistible y de su interesante aporte de proteínas, la forma tradicional de prepararlos, friéndolos en aceite, no para de ganar detractores entre quienes buscan una dieta más equilibrada.

El invento que ha cambiado la cocina

Una de las formas más populares de mantener la pasión por esta receta sin renunciar a una alimentación saludable pasa por la freidora de aire: el pequeño electrodoméstico que ha revolucionado las cocinas en los últimos años. Permite cocinar los platos de siempre, incluidos los fritos, con una cantidad mínima de aceite y sin perder ese acabado crujiente que tanto gusta.

En el canal oficial de Cosori España, con más de 49.000 suscriptores, mostraron cómo preparar flamenquines “crujientes por fuera y muy jugosos por dentro” en su modelo Chef Edition.

En el vídeo explican paso a paso cómo hacerlo: primero se estiran los filetes de lomo con un rodillo, se rellenan con jamón, ajo, perejil y un toque de sal, y luego se enrollan para darles la forma clásica. Después, se pasan por huevo batido y pan rallado, y, finalmente, se introducen en la freidora “20 minutos a 200ºC” con solo “un poquito de aceite”.

Los trucos de los creadores

Más allá del vídeo de Cosori, algunos creadores de contenido han llevado la receta un paso más allá, aportando sus propios trucos y combinaciones. La usuaria @latoneira, por ejemplo, propone una versión más sabrosa y ligera con “jamón serrano bajo en sal, jamón cocido y queso cheddar”, rebozados en una mezcla de pan rallado y panko. Además, recomienda añadir “ajo y perejil seco al huevo batido” para potenciar el sabor y repetir el empanado una vez más para conseguir un resultado más crujiente. Su consejo principal es precalentar la freidora a 200 ºC durante 5 minutos antes de introducir los flamenquines y pulverizarlos con aceite de oliva virgen extra.

Por su parte, @ugar90 opta por una versión con tiras de pimientos asados y copos de maíz triturados, una alternativa que da un toque más dorado y crujiente al rebozado. En su vídeo, anima a quienes la vean a guardarla para más adelante y promete que el resultado será “de los que se comen con las manos y sin hablar”.

Misma esencia, menos grasa

El éxito de estas versiones en freidora sin aceite demuestra que es posible mantener la esencia del flamenquín cordobés sin caer en el exceso de grasa ni perder sabor. Las redes se han llenado de vídeos y comentarios de usuarios que aseguran que el resultado “sabe igual que frito, pero sin pesadez”.

Así un plato de toda la vida que nacía en Córdoba para aprovechar los restos de carne y jamón, sigue reinventándose en pleno siglo XXI. Y lo hace con el mismo espíritu de siempre: sencillo, sabroso y ahora también más saludable.