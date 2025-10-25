Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco definitivo para hacer las mejores croquetas de jamón serrano y pollo: "Una cebolla dulce y un trozo de mantequilla"

Lourdes Álvarez, madre de once hijos, comparte su receta ideal

Las croquetas son uno de los platos más populares de nuestra gastronomía

Benito Domínguez

Cuando hablamos de hacer croquetas estamos hablando de palabras mayores. Y es que hacer las mejores croquetas de jamón serrano y pollo no es tarea sencilla. A no ser que seas Lourdes Álvarez, madre de once hijos, que a través de su perfil de la red social de Instagram Solosomos13 ha compartido el truco definitivo para las croquetas de jamón serrano y po: "Una cebolla dulce y un trozo de mantequilla". En el vídeo que colgó en sus redes sociales, Lourdes explica que "me hace mucha ilusión hacer croquetas, hice cocido con carcasas, rebañé todas las carcasas y saqué un montón de pollo, y voy a añadirle jamón serrano".

También explica, que a la hora de hacer la bechamel utiliza "una cebolla dulce, lo hacía mi madre y sale muy rico. Luego incorporamos a la batidora un chorro de aceite de oliva virgen extra. Y, ahora le vamos a poner mantequilla. Ponemos un trozo". También explica que, a la vez, "hay que triturar la carne que se va a utilizar para hacer las croquetas, en este caso el pollo y el jamón serrano, así queda más picado".

Bechamel

"Ahora vamos a poner la harina y le he puesto una pastilla de caldo porque me parece que está más bueno. Para mí una de las cosas que más me ayuda es todo lo que uso lo guardo y a esta mezcla le voy a poner un litro de leche. Una vez esté la bechamel espesa se mezcla con la carne", detalló.

