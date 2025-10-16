Las 10 ciudades en las que mejor se come para visitar este otoño
'Hellotickets' ha seleccionado 10 destinos donde la gastronomía no es solo un arte, sino una forma de vivir, compartir y descubrir el mundo.
El otoño es la estación perfecta para viajar con el paladar. Entre aromas de guisos caseros, mercados llenos de color y vinos nuevos, algunas ciudades de Europa y Norteamérica se transforman en auténticos paraísos gastronómicos. Hellotickets ha seleccionado 10 destinos donde la gastronomía no es solo un arte, sino una forma de vivir, compartir y descubrir el mundo.
1. Lyon (Francia)
Cuna de los bouchons, de las Halles Paul Bocuse y de largas comidas entre amigos, Lyon sigue siendo una referencia mundial para los amantes de la buena mesa. En otoño, la ciudad huele a queso maduro, vino tinto y platos de cuchara servidos en un ambiente acogedor.
Experiencia foodie: recorrido gastronómico por las Halles Paul Bocuse, cata de vinos locales y taller de cocina lionesa con un chef.
2. Bolonia (Italia)
Tagliatelle al ragù, tortellini en caldo, lasañas caseras… Bolonia es la esencia del confort italiano. Sus mercados rebosan productos artesanales y sus trattorias son sinónimo de hospitalidad y sabor auténtico.
Experiencia foodie: paseo gastronómico por el Quadrilatero, degustación de embutidos locales y clase de pasta fresca.
3. San Sebastián (España)
Entre el mar y la montaña, San Sebastián es el paraíso de los paladares inquietos. En sus bares de pintxos, cada bocado es una pequeña obra de arte, y la combinación de tradición y creatividad es insuperable.
Experiencia foodie: tour de pintxos por la Parte Vieja, crucero con tapas al atardecer y taller de cocina vasca.
4. Estambul (Turquía)
Estambul es un viaje para los sentidos. Del aroma de las especias en el Gran Bazar al pescado a la parrilla junto al Bósforo, pasando por los dulces de origen otomano, cada rincón tiene su propio sabor. En otoño, la ciudad se tiñe de tonos dorados y los mercados se llenan de miel, pistachos y frutos secos.
Experiencia foodie: recorrido gastronómico entre Europa y Asia, degustación de meze y baklava, y cena tradicional junto al Bósforo.
5. Copenhague (Dinamarca)
Copenhague ha revolucionado la cocina moderna con su enfoque sostenible y su elegancia minimalista. Del legendario Noma a los vibrantes food halls de Reffen, la ciudad celebra los productos locales y las recetas de temporada. En otoño, la niebla sobre los canales y el ambiente hygge invitan a disfrutar sin prisas.
Experiencia foodie: paseo por mercados y microcervecerías, cena nórdica a base de productos fermentados y taller de cocina sostenible.
6. Oporto (Portugal)
Empedrados, bodegas y el aroma del vino de Oporto: la ciudad portuguesa es un destino de alma cálida. Su cocina, honesta y generosa, conquista con bacalao, francesinhas y postres tradicionales.
Experiencia foodie: cata de vinos en bodegas históricas, crucero enogastronómico por el Douro y recorrido de tabernas por la Ribeira.
7. Bruselas (Bélgica)
Chocolate, gofres, cerveza artesanal y patatas fritas: Bruselas sabe cómo disfrutar del otoño. Sus tabernas y brasseries se llenan al caer la tarde, mientras los mercados ofrecen productos locales y aromas a caramelo y malta.
Experiencia foodie: visita a chocolaterías emblemáticas, taller de gofres y cata de cervezas de temporada.
8. Montreal (Canadá)
Montreal combina el refinamiento francés con la creatividad norteamericana. Es la ciudad de los brunch interminables, los cafés tostados en el momento y los restaurantes con espíritu local, subrayan en Hellotickets. En otoño, los colores del arce pintan las calles y las terrazas siguen llenas de vida.
Experiencia foodie: tour de brunchs, visita al mercado Jean-Talon y cata de vinos naturales en el barrio Mile End.
9. Filadelfia (EE. UU.)
Filadelfia sorprende por su energía gastronómica. Del histórico Reading Terminal Market a los modernos restaurantes de Fishtown, la ciudad combina tradición y vanguardia con equilibrio perfecto.
Experiencia foodie: degustación en el Reading Terminal Market, taller de cheesesteak reinventado y recorrido gastronómico por Fishtown.
10. Budapest (Hungría)
Budapest es puro confort gastronómico. Sopas de goulash, strudels, vinos de Tokaj y ese toque de paprika que todo lo transforma.
Experiencia foodie: recorrido por el Gran Mercado Central, cena tradicional con música húngara y cata de vinos de Tokaj.
