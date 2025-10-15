La receta "escalofriante" para preparar pasteles de muñeco vudú en Halloween

Queda cada vez menos para que llegue el día más espeluznante del año: Halloween (o Samaín). El 31 de octubre las calles se llenarán de niños disfrazados de personajes terroríficos y muchas tiendas y hogares se engalarán para cerebrar la fecha.

Además, es una ocasión perfecta para hacer un plan casero, como una tarde de manualidades, un maratón de películas de miedo o una sesión de cocina para preparar algún dulce con temática Halloween, como el que te presentamos en este artículo.

Los pasteles de muñeco vudú son una receta muy original y sencilla que ha compartido en Instagram la usuaria @tinka.video. No necesitarás demasiados ingredientes para elaborarla y su aspecto es tan llamativo como delicioso.

Receta de los pasteles muñeco vudú

La receta de estos espeluznantes pasteles es fácil de seguir. Solo necesitas gelatina de cereza (o de cualquier ingrediente rojo, que emule el color de la sangre), dos hojas de masa (puede ser masa de hojaldre) y yema de huevo para pintar la masa antes de hornear.

El primer paso es cortar la masa en forma de muñeco; para eso puedes dibujar una plantilla en un papel y trazar el contorno en ambas hojas de masa. Después, haz diferentes formas con un objeto punzante sobre los muñecos, como cicatrices, y extiende la gelatina en uno de los lados de la masa.

A continuación, coloca la otra capa de pasta sobre ella (que también está cortada con la forma del muñeco), sella los bordes con un tenedor y pinta cada muñeco con la yema de huevo. Hornea todos los pasteles a 200 grados durante 15 minutos.

Para el emplatado final, inserta una o varias brochetas de madera en los muñecos vudú, como si fuesen alfileres y ¡a disfrutar del dulce y de Halloween!