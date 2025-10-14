Cuatro recetas de Halloween que puedes hacer en pocos minutos en el microondas

Niños y adultos saldrán hoy, 1 de noviembre, a las calles dispuestos a celebrar la noche de Halloween con divertidos y terroríficos disfraces. Pero, puedes disfrutar de esta fiesta también en casa y sorprender a los más pequeños que vuelven del colegio tras pasar una divertida mañana de Halloween con a sus amigos.

Te mostramos recetas fáciles y rápidas para el día de hoy. Las tendrás listas en apenas cinco minutos con ayuda del microondas, sin tener que emplear tiempo en la cocina.

1. Momias

Ingredientes:

- Salchichas

- Harina

- Agua

- Sal

- Ketchup

- Mostaza

Elaboración:

Mezcla harina, agua y sal para crear una masa de pizza casera. Cubre con ella las salchichas y dibuja los ojos de las momias con mostaza o ketchup. Después, mételas en el microondas un par de minutos y listo.

2. Espaguetis monstruosos

Ingredientes:

- Espaguetis

- Tomate

- Queso

- Aceitunas

Elaboración:

La pasta siempre es una de las elaboraciones preferidas de los más pequeños. Un plato que les aportará la energía necesaria para disfrutar de esta fiesta tan terrorífica. Hoy, puedes sorprenderle con unos espaguetis especiales y diferentes que seguro que no se esperan.

En primer lugar, cuece los espaguetis. Actualmente, existen en el mercado paquetes de pasta que de cocción rápida que están listos en menos de cinco minutos. Una vez listos, echa tomate encima del plato y dibuja una cara terrorífica con queso, bonito, chorizo, aceitunas o los ingredientes que más les gusten a los pequeños de la casa. Por último, calienta el plato en el microondas durante 1 minuto.

3. Fantasmas

Ingredientes:

- Salchichas

Elaboración:

Prometíamos recetas fáciles y así es. De hecho para este plato necesitarás solo un ingrediente: salchichas. Corta las salchichas realizando la forma de un fantasma y mételas en el microondas durante 1 o 2 minutos, aproximadamente. Puedes hacer los ojos y la boca a los fantasmas con ayuda de un cuchillo, un palo o con ketchup.

4. Pizza terrorífica

Ingredientes:

- Pizza

- Queso

- Salchichón o chorizo

- Aceitunas

Elaboración:

Compra una pizza que se pueda cocinar en el microondas en el supermercado. Con los ingredientes que más te gusten (queso, chorizo, aceitunas o jamón york) dibuja animales o caras diabólicas y terroríficas en la pizza. Cocina en el microondas durante 5 minutos y listo para comer. Para darle un toque más sangriento puedes rociar ketchup por encima.