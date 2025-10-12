La dulce novedad del Aldi para esta Navidad que conquista a los más golosos

Hace unos meses se hizo viral el chocolate Dubái, una combinación de chocolate con pistachos y pasta kataifi que volvió a medio mundo loco. Ahora, Aldi lleva el estilo Dubái a un nuevo nivel con este producto: "Se han pasado el juego".

Y es que el supermercado de origen alemán ya está introduciendo artículos de alimentación con motivo de la Navidad, productos delicatessen donde aparecen combinaciones nunca vistas y, sobre todo, mucha calidad.

Pues dentro de esta línea especial han introducido dos pizzas dulces. Una de chocolate con trozos de pistacho y una segunda donde ya se remarca que es "Dubái style", en la que no falta ni la pasta kataifi.

Pizzas de chocolate de Aldi. / Aldi

Entre los que han probado ya estos productos hay cierta disparidad de opiniones. Es verdad que no es la primera vez que se vende una pizza dulce, con lo que ahí no tienen demasiada novedad, pero sí cuando llevan todos los productos del chocolate Dubái a la pizza, incluida la kataifi.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con una de estas pizzas dulces, que pesan 170 gramos, por 2,99 euros. ¿Te atreves a probarlas?