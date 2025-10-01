Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres trucos para pelar los huevos cocidos en un periquete

Agiliza la tarea con estos sencillos y útiles consejos

Un bol de huevos cocidos.

Un bol de huevos cocidos. / SHUTTERSTOCK

Marina García

No hay duda de que el huevo, en todas sus versiones, es uno de los alimentos rey de la cocina por su rico sabor y por sus múltiples propiedades, ya que tienen elevados niveles de proteínas, vitaminas y minerales.

No obstante, cocinarlo puede conllevar aparejado algún que otro fastidio. Al hacerlo frito pueden resultar molestas las salpicaduras de aceite caliente y hacerlo cocido obliga a quitarle la cáscara. Una tarea que resulta un engorro pero para la que existen varios trucos que detallamos a continuación.

Siguiendo estos consejos lograrás quitar la cáscara en un santiamén sin desperdiciar media clara. 

Huevos.

Huevos. / Foto de Polina Tankilevitch

Trucos para pelar los huevos cocidos

  • Añade un chorrito de vinagre o bicarbonato de sodio al agua donde vas a cocer los huevos. De esta forma, la cáscara se despegará más fácilmente. 
  • Ponlo en agua fría bajo el grifo o incluso en un recipiente con hielos nada más sacarlos del cazo donde los has cocido. El contraste de temperaturas también facilitará su extracción. 
  • Introduce el huevo en un tarro de cristal vacío, cierra la tapa y agita. Parecerá magia, pero en unos segundos la cáscara se habrá despegado. 

Noticias relacionadas y más

Otro de los consejos, si sabes cuándo los has cogido o comprado, es cocer los huevos más viejos, es decir, menos frescos. Los más frescos tendrán la cáscara más adherida al huevo gracias a sus membranas. Una vez hayas quitado la cáscara del huevo... ¡No la tires! Tiene todos estos posibles usos.

No tires las cáscaras de huevo: mira todos los usos que puedes darles

No tires las cáscaras de huevo: mira todos los usos que puedes darles

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents