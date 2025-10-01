Tres trucos para pelar los huevos cocidos en un periquete

No hay duda de que el huevo, en todas sus versiones, es uno de los alimentos rey de la cocina por su rico sabor y por sus múltiples propiedades, ya que tienen elevados niveles de proteínas, vitaminas y minerales.

No obstante, cocinarlo puede conllevar aparejado algún que otro fastidio. Al hacerlo frito pueden resultar molestas las salpicaduras de aceite caliente y hacerlo cocido obliga a quitarle la cáscara. Una tarea que resulta un engorro pero para la que existen varios trucos que detallamos a continuación.

Siguiendo estos consejos lograrás quitar la cáscara en un santiamén sin desperdiciar media clara.

Huevos. / Foto de Polina Tankilevitch

Trucos para pelar los huevos cocidos

Añade un chorrito de vinagre o bicarbonato de sodio al agua donde vas a cocer los huevos . De esta forma, la cáscara se despegará más fácilmente.

. De esta forma, la cáscara se despegará más fácilmente. Ponlo en agua fría bajo el grifo o incluso en un recipiente con hielos nada más sacarlos del cazo donde los has cocido. El contraste de temperaturas también facilitará su extracción.

Introduce el huevo en un tarro de cristal vacío, cierra la tapa y agita. Parecerá magia, pero en unos segundos la cáscara se habrá despegado.

Otro de los consejos, si sabes cuándo los has cogido o comprado, es cocer los huevos más viejos, es decir, menos frescos. Los más frescos tendrán la cáscara más adherida al huevo gracias a sus membranas. Una vez hayas quitado la cáscara del huevo... ¡No la tires! Tiene todos estos posibles usos.