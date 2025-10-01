Tres trucos para pelar los huevos cocidos en un periquete
Agiliza la tarea con estos sencillos y útiles consejos
No hay duda de que el huevo, en todas sus versiones, es uno de los alimentos rey de la cocina por su rico sabor y por sus múltiples propiedades, ya que tienen elevados niveles de proteínas, vitaminas y minerales.
No obstante, cocinarlo puede conllevar aparejado algún que otro fastidio. Al hacerlo frito pueden resultar molestas las salpicaduras de aceite caliente y hacerlo cocido obliga a quitarle la cáscara. Una tarea que resulta un engorro pero para la que existen varios trucos que detallamos a continuación.
Siguiendo estos consejos lograrás quitar la cáscara en un santiamén sin desperdiciar media clara.
Trucos para pelar los huevos cocidos
- Añade un chorrito de vinagre o bicarbonato de sodio al agua donde vas a cocer los huevos. De esta forma, la cáscara se despegará más fácilmente.
- Ponlo en agua fría bajo el grifo o incluso en un recipiente con hielos nada más sacarlos del cazo donde los has cocido. El contraste de temperaturas también facilitará su extracción.
- Introduce el huevo en un tarro de cristal vacío, cierra la tapa y agita. Parecerá magia, pero en unos segundos la cáscara se habrá despegado.
Otro de los consejos, si sabes cuándo los has cogido o comprado, es cocer los huevos más viejos, es decir, menos frescos. Los más frescos tendrán la cáscara más adherida al huevo gracias a sus membranas. Una vez hayas quitado la cáscara del huevo... ¡No la tires! Tiene todos estos posibles usos.
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
- Polémica por los nuevos semáforos en Zamora: '¡Se va a liar gorda!
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- La reacción municipal al 'agujero' en la pasarela peatonal del Puente de Hierro tras la denuncia de Zamora Sí
- Denuncian el 'abandono' de la 'Fuente de la Salud' en Zamora