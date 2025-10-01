Cómo cocinar lentejas con verduras: trucos y receta paso a paso

Las lentejas son un alimento que han formado parte de la dieta del ser humano desde la antigüedad y hoy en día continúan siendo una legumbre fundamental para nuestro organismo. Sus beneficios son numerosos: aportan buenas dosis de proteínas, fibras y una gran variedad de minerales, son fáciles de cosechar y bastante económicas. Además, ofrecen una gran abanico de posibilidades para cocinar un menú completo y delicioso, pues combinan con la mayoría de alimentos.

Además, si cocinamos unas lentejas con verduras y prescindimos de la carne, son una excelente opción para las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. A pesar de todas estas bondades, a las lentejas les sigue un conocido refrán que no las deja en muy buen lugar: ‘Lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas’. Pero, con la siguiente receta sencilla, no habrá nadie capaz de dejarlas, porque están deliciosas.

350 gramos de lentejas

1 diente de ajo

½ puerro

½ cebolla

1 zanahoria

1 patata mediana

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto [object Object]

Elaboración

Para comenzar a hacer nuestras lentejas, debemos lavar y pelar las verduras. Empezamos limpiando y cortando la patata y la zanahoria y pelamos también la cebolla. Después cortamos el resto de las verduras en trozos pequeños.

Una vez tengamos las verduras preparadas, las meteremos en una olla alta junto con las lentejas, que deben estar bien lavadas y escurridas. Cubriremos todos los ingredientes con agua. Utilizaremos más o menos cantidad de agua si queremos que nuestras lentejas sean más o menos espesas. Tenemos que llevar a ebullición.

Una vez que haya comenzado a hervir, lo tapamos y dejamos que se cocine durante aproximadamente 20 minutos. Los mejor es ir probando, ya que no todas las lentejas tardan lo mismo en cocinarse, pero pasados entre 20-30 minutos, lo probamos. Cuando estén blandas, estarán en su punto para comer.