Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Receta | Calabaza al horno gratinada con queso y bacon: "¡Qué pinta!"

La cuenta 'Anna recetas fáciles' triunfa con su propuesta: casi 100.000 seguidores

Calabazas en Carrefour

Calabazas en Carrefour / CARREFOUR

Isabel Rodríguez

La calabaza es la reina del otoño. La crema de calabaza es la receta más extendida, aunque las opciones son casi infinitas gracias a su versatilidad. La creadora de contenido Ana Terés (@annarecetasfaciles) es seguida por 1 millón de Instagram, 3,4 millones de seguidores en Instagram, 4 millones en YouTube y 6 millones en Facebook. 

Recientemente, la conocida chef ha compartido en su cuenta de Anna recetas fáciles una nueva propuesta para cocinar la calabaza que acumula casi 100.000 'Me gusta'.

La calabaza es un emblema del otoño.

Calabaza. / Shutterstock

Receta de calabaza al horno gratinada

Como ingredientes, solo necesitarás:

  • 1 calabaza pequeña
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 125 g de bacon
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta y orégano

Noticias relacionadas y más

La elaboración de calabaza al horno gratinada, paso a paso, la puedes ver en el siguiente vídeo:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Iván Martín, el laureado mecánico de El Cubo, arranca 333 días después un coche de la DANA que terminó en un desguace de Zamora
  2. El conejo de monte, entre el declive general y el exceso local
  3. ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
  4. El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto
  5. Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
  6. El crimen del Tera reportó 42.319 euros a una pareja y su cómplice, acusados que arrojarlo con vida al río en la Navidad de 2019
  7. Dos socios de un gimnasio y expareja se enfrentan por 113.000 euros
  8. Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web

Aparecen nuevas pintadas en un garaje de Zamora... ¿Incitando al diablo?

Aparecen nuevas pintadas en un garaje de Zamora... ¿Incitando al diablo?

Nestlé invierte cerca de 12 millones de euros en el campo español

Nestlé invierte cerca de 12 millones de euros en el campo español

La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León

La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León

El euríbor sube en septiembre por segundo mes consecutivo, hasta el 2,172%

El euríbor sube en septiembre por segundo mes consecutivo, hasta el 2,172%

CCOO y UGT de Zamora piden a la Junta que la residencia de los Tres Árboles permanezca abierta

CCOO y UGT de Zamora piden a la Junta que la residencia de los Tres Árboles permanezca abierta

Multicines Zamora: entradas ya disponibles para el estreno mundial exclusivo del último álbum de Taylor Swift

Multicines Zamora: entradas ya disponibles para el estreno mundial exclusivo del último álbum de Taylor Swift

Las costumbres pasadas de moda que todo el mundo teme en las bodas

Las costumbres pasadas de moda que todo el mundo teme en las bodas
Tracking Pixel Contents