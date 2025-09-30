Receta | Calabaza al horno gratinada con queso y bacon: "¡Qué pinta!"
La cuenta 'Anna recetas fáciles' triunfa con su propuesta: casi 100.000 seguidores
La calabaza es la reina del otoño. La crema de calabaza es la receta más extendida, aunque las opciones son casi infinitas gracias a su versatilidad. La creadora de contenido Ana Terés (@annarecetasfaciles) es seguida por 1 millón de Instagram, 3,4 millones de seguidores en Instagram, 4 millones en YouTube y 6 millones en Facebook.
Recientemente, la conocida chef ha compartido en su cuenta de Anna recetas fáciles una nueva propuesta para cocinar la calabaza que acumula casi 100.000 'Me gusta'.
Receta de calabaza al horno gratinada
Como ingredientes, solo necesitarás:
- 1 calabaza pequeña
- 150 g de queso mozzarella rallado
- 125 g de bacon
- Aceite de oliva
- Sal, pimienta y orégano
La elaboración de calabaza al horno gratinada, paso a paso, la puedes ver en el siguiente vídeo:
