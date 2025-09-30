Receta | Calabaza al horno gratinada con queso y bacon: "¡Qué pinta!"

La calabaza es la reina del otoño. La crema de calabaza es la receta más extendida, aunque las opciones son casi infinitas gracias a su versatilidad. La creadora de contenido Ana Terés (@annarecetasfaciles) es seguida por 1 millón de Instagram, 3,4 millones de seguidores en Instagram, 4 millones en YouTube y 6 millones en Facebook.

Recientemente, la conocida chef ha compartido en su cuenta de Anna recetas fáciles una nueva propuesta para cocinar la calabaza que acumula casi 100.000 'Me gusta'.

Calabaza. / Shutterstock

Receta de calabaza al horno gratinada

Como ingredientes, solo necesitarás:

1 calabaza pequeña

150 g de queso mozzarella rallado

125 g de bacon

Aceite de oliva

Sal, pimienta y orégano

La elaboración de calabaza al horno gratinada, paso a paso, la puedes ver en el siguiente vídeo: