Si te gusta el chocolate, prueba a hacer estas magdalenas o muffins en la freidora de aire
Después de sacarlas de la canasta de tu airfryer, deberás esperar al menos cinco minutos para desmoldarlos y dejarlos enfriar antes de comerlos
Tiene casi mil 'Me gusta' y ha sido compartida más de medio millar de veces. La receta de muffin de chocolate compartida por la página 'Recetas para freidora de aire' arrasa por su apetecible aspecto y sus incontestables ingredientes, capitaneados sobre todo por el chocolate. El cacao es el sabor predominante y quienes lo deseen lo pueden potenciar todavía más añadiéndole en su interior pepitas de chocolate.
Además, la receta puede hacerse en freidora de aire o air fryer para mayor comodidad. Las cantidades indicadas a continuación son para la elaboración de seis unidades.
Receta de muffins de chocolate
Ingredientes
- 150 g de harina de trigo.
- 50 g de cacao en polvo sin azúcar.
- 150 g de azúcar.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Una pizca de sal.
- 2 huevos.
- 120 ml de leche.
- 100 ml de aceite vegetal (o mantequilla derretida).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 g de chispas de chocolate (opcional).
Elaboración
1. Preparar los moldes: Usa moldes de silicona o papel para muffins que quepan en la canasta de tu Airfryer.
2. Mezclar los ingredientes secos: En un tazón, tamiza la harina, el cacao en polvo, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Añade el azúcar y la pizca de sal; mezcla bien.
3. Mezclar los ingredientes líquidos: En otro tazón, bate los huevos con la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
4. Integrar: Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y mezcla suavemente hasta integrar (no sobremezcles). Si usas chispas de chocolate, incorpóralas ahora.
5. Llenar los moldes: Llena los moldes hasta ¾ de su capacidad para permitir que los muffins crezcan.
6. Cocción en la Airfryer: Precalienta la Airfryer a 160 °C durante 5 minutos. Coloca los moldes en la canasta, dejando espacio entre ellos. Cocina a 160 °C durante 12-15 minutos. Verifica si están listos introduciendo un palillo; si sale limpio (o con pocas migas), están listos.
7. Enfriar y servir: Deja enfriar los muffins durante 5 minutos antes de desmoldarlos.
