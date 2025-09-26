Cómo hacer los famosos pastéis de nata de Portugal en la freidora de aire
Esta es la receta para elaborar nueve pastéis de nata o de Belem, los ricos dulces de Portugal en freidora de aire,
Si alguna vez has cruzado la frontera de Portugal o incluso visitado su capital, Lisboa, seguro que además de darle gusto a la mirada probablemente también se lo hayas dado al paladar con sus populares pastéis de nata o de Belem.
Se trata de unas tartaletas de hojaldre crujiente rellenas de crema y espolvoreadas con azúcar y canela que están riquísimas. El secreto está en su textura, tan suave que apenas roza el paladar; pero también en la temperatura, siempre templadas; en el punto exacto de azúcar, por lo que no resultan empalagosas y, sobre todo, en un sabor inconfundible e inigualable.
Ahora, con el auge de las freidoras de aire, son muchos los creadores de contenido dedicados a la gastronomía que han tratado de lograr elaborar estos pastéis de nata o de Belem en el air fryer. Es el caso de Paulo Rocha, quien da su versión en este vídeo:
Ingredientes de los pasteles de nata
- 1 masa de hojaldre rectangular
- 100g azúcar
- 10g maicena
- 1 pizca de canela molida
- Ralladura de limón
- 200ml de leche
- 4 yemas de huevo
La pastelería más famosa
En las proximidades de tres de los monumentos más importantes de Lisboa: el de los Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén, que juntos simbolizan la era de las exploraciones portuguesas, se encuentra un establecimiento que hace las delicias de cualquier goloso. Se trata de la confitería Pastéis de Belém (Pasteles de Belém), donde se elaboran desde 1837 estos famosos dulces.
Una receta secreta
Aunque muchas confiterías de la ciudad han intentado aprovechar el prestigio que ha alcanzado este producto elaborándolo a su imagen y semejanza, no han conseguido igualar su calidad. Es casi imposible conocer la receta del pastel originariamente elaborado por las monjas del convento de los Jerónimos.
La fórmula exacta es el secreto mejor guardado de la dulcería, que elabora diariamente alrededor de 10.000 hojaldres. Se dice que solo tres personas la conocen.
