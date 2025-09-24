Dos recetas originales con calabaza: tortitas y buñuelos

La calabaza siempre triunfa en la cocina por su versatilidad. Su versatilidad permite la elaboración de numerosas recetas, ya sean dulces o saladas al ser rica en fibra y en agua. Además, aporta numerosos nutrientes como carotenos y otras vitaminas y minerales, especialmente, el potasio.

Receta de buñuelos de calabaza

Ingredientes

500 g de harina

500 g de calabaza asada o hervida

2 vasos de agua (o del caldo de hervir la calabaza)

50 g de levadura prensada fresca

1 sobre de gaseosa

aceite de oliva

Elaboración

Mezcla la calabaza y el agua con la levadura. Amasa con la mano hasta que se deslíe todo por completo. Añade la harina y sigue amasando fuerte para que coja temperatura. Quedará una masa blandita y consistente. Tapa con un paño y deja reposar hasta que triplique su volumen (1 hora aproximadamente). Cuando ya haya aumentado su volumen añade un sobre de gaseosa (papelito blanco y azul) y mezcla nuevamente. Verás que empieza a subir de nuevo con lo que ya se pueden freír los buñuelos. Prepara una sartén con abundante aceite caliente, coge la pasta con una mano y con la otra ligeramente mojada ve dejándolos en la sartén intentado hacer un agujero en la bola de masa. Si no consigues hacer el agujero, pues no pasa nada, utiliza una cuchara y quedará redondito. Deja los buñuelos ya fritos sobre una fuente forrada con papel de cocina para que absorba el aceite.

Otras recetas con calabaza

Tortitas con calabazas. / L. O. Z.

Tortitas con calabazas

Ingredientes:

100 gramos de calabaza cocida

1 huevo

40 gramos de clara de huevo

2 gramos de bicarbonato sódico

10 gramos de harina de avena

Una pizca de sal

Esencia de vainilla y canela al gusto

Elaboración:

La calabaza la podemos preparar rápidamente en el microondas. Para esto, la pelamos y la cortamos en trozos pequeños, que introduciremos en un recipiente apto para microondas y coceremos durante 10 minutos. Tras la cocción, la dejaremos enfriar para poder triturarla y hacer un puré cremoso. En un bol, añadimos la mezcla de la calabaza y el resto de los ingredientes, que iremos mezclando hasta tener una masa homogénea. En una sartén o plancha, con un poco de aceite y a fuego medio, vamos añadiendo la mezcla en porciones. Cuando veamos que a la tortita le empiezan a salir burbujas, ya podremos darle la vuelta porque estará cuajada. Así iremos haciendo todas las tortitas.