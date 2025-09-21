El error que todos cometemos con el queso en el súper (y que Boticaria García desmonta)

El Queso Manchego es un producto muy preciado en España y el mundo entero, pero como identificarlo en el supermercado puede traer confusión, la experta en nutrición Boticaria García cuenta en un vídeo reciente cómo aprender a identificar una de las joyas de la gastronomía española.

Marián García, más conocida como Boticaria García, es una doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora de amplio espectro que en los últimos años se ha hecho muy famosa debido a su impacto en redes sociales, con más de 854.000 seguidores en Instagram, y su creciente presencia en medios tradicionales. Habitualmente se la puede ver en Zapeando (La Sexta) y Y ahora Sonsoles (Antena 3). Ha sido elegida en el top 100 de creativos por la revista Forbes.

Boticaria García explica que no es lo mismo un queso de La Mancha que un Queso Manchego, pero que la forma más fácil de distinguirlos es mediante su etiquetado. El Queso Manchego incluye una etiqueta mencionando la Denominación de Origen Queso Manchego, tiene su placa de caseína, una contraetiqueta numerada y, por último, el logotipo de calidad europeo.

Esta es la forma de reconocer un Queso Manchego a simple vista. En lo que respecta a su interior, tiene unos agujeros pequeños repartidos de manera escasa y desigual, incluso a veces no los hay. El olor es láctico, acidificado intenso y evoluciona a notas picantes en los quesos de mayor curación. Al tacto tiene una consistencia firme y compacta. Y al gusto es ligeramente ácido, fuerte y sabroso, incluso puede llegar a ser picante en quesos muy añejos.

El queso es un alimento muy interesante a nivel nutricional, ya que contiene calcio, proteínas de calidad y vitaminas A, D, B12 y riboflavina. Por estos motivos, el Queso Manchego es un plato muy versátil para consumir en el día a día, aunque debido a su alto contenido calórico se debe hacer con moderación.