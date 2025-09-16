Cómo hacer una maxigalleta de chocolate en freidora de aire en 15 minutos

A nadie le amarga un dulce. Los postres son el delicioso "pecado" de la gastronomía con los que los más golosos sacian su deseo azucarado. Alberto Ugarte, conocido en Instagram como @ugar90, es un conocido creador de contenido "foodie", es decir, de comida. En su cuenta, seguida por más de un millón de personas, comparte apetitosas recetas. Al final de sus vídeos, siempre suele usar la expresión de "¡Vááámonos!" con una imagen final del plato hecho, antes de dar pie a los pasos de la receta que, en esta ocasión no lleva azúcar para ser más saludable.

Cómo hacer una galleta gigante con chispas de chocolate

En una de sus últimas publicaciones, Alberto Ugarte explica cómo hacer una galleta gigante con chispas de chocolate en freidora de aire, es decir, una maxi cookie en air fryer.

Ingredientes

1 huevo

50 g de mantequilla derretida

20 g de eritritol

2 g de bicarbonato sódico

150 g de avena molida

Gotas de chocolate negro

Elaboración

Para la elaboración de esta galleta gigante con chispas de chocolate solo hace falta un bol en el que habrá que mezclar un huevo batido, los 50 gramos de mantequilla derretida, 20 gramos de eritritol, 2 gramos de bicarbonato sódico, 150 gramos de avena molida y gotas de chocolate negro. Hay que amasar y darle forma circular de galleta y listo. Solo hace falta llevar esta galleta a la freidora de aire durante 15 minutos.