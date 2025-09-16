De expresión despreciativa a superalimento: cinco motivos por los que consumir pimientos debería importarte

¿Cuántas cosas te importan un pimiento? Una teoría del origen de esta expresión proviene de los pintores de los bodegones del siglo XVII. Cuenta la leyenda que ellos despreciaban usar pimientos para sus cuadros porque ellos querían pintar limones, pescados o granadas, alimentos con superficies desiguales que supusieran un desafío y así poder demostrar su pericia a los pinceles. La superficie lisa de los pimientos no era ningún reto para ellos, por eso, según dicen, se empezó a decir que algo importaba un pimiento.

Sin embargo, en términos alimenticios, los pimientos importan y mucho. Tal es su relevancia que incluso algunos tienen su propia denominación de origen. Estos son los motivos por los cuales deberías tener en cuenta esta hortaliza en tu día a día.

Los pimientos tienen mucha vitamina C , incluso más que la naranja

, incluso más que la naranja Son un cóctel de antioxidantes que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo

que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo Son bajos en calorías . Esto puede ser interesante a la hora de regular el balance energético

. Esto puede ser interesante a la hora de regular el balance energético Los pimientos son ricos en fibra , pasto de las bacterias buenas, y además saciantes

, pasto de las bacterias buenas, y además saciantes Y, por último, su variedad. Hay pimientos rojos, verdes, amarillos, de padrón, italianos, picantes...

Además, existen múltiples maneras de consumir pimientos: crudos, fritos, rellenos, en sofrito, marinados, asados... Búscalos en los supermercados e incorpora esta hortaliza deliciosa y beneficiosa para el organismo a tu dieta desde ya. Es más, un estudio reciente descubrió que incluir pimientos de forma regular en la dieta puede reducir el riesgo de muerte por ataque cardiaco o infarto cerebral. Así que, si a partir de ahora algo te importa un pimiento, quizá debería ser que te importa mucho.