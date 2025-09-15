Dale salida a los calabacines: receta con merluza y queso de cabra
Un sugerente plato del chef David Gibello con una hortaliza de temporada económica y muy saludable
David Gibello
¿Sigues teniendo muchos calabacines y no sabes qué receta hacer con ellos? Esta receta combina dos alimentos imprescindibles en una dieta sana y variada, el calabacín y la merluza. Se presenta gratinado con un delicioso queso de rulo de cabra para potenciar el sabor. Con pocos y económicos ingredientes puedes preparar este plato que hará las delicias de toda la familia. Lo mejor de todo, rico y saludable.
Toma nota y aprovecha las vacaciones para descubrir nuevas recetas.
Ingredientes
- 1/2 calabacín
- 1 cebolla
- 100 g merluza
- 2 huevos
- Rulo de cabra
- Perejil
- Aceite de oliva
- Sal
Modo de elaboración
- En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio.
- Añade el calabacín pelado y en trocitos, junto con la cebolla en juliana. Añade sal y sofríe hasta que estén tiernos.
- Incorpora la merluza en daditos y cocina durante 2 minutos.
- Bate los huevos y añádelos a la mezcla junto con el rulo de cabra sin piel y perejil picado. Mezcla bien y deja que cuaje el huevo.
- Emplata y gratina en el horno unos minutos hasta que esté doradito.
