Dale salida a los calabacines: receta con merluza y queso de cabra

Un sugerente plato del chef David Gibello con una hortaliza de temporada económica y muy saludable

Recetas con calabacín.

Recetas con calabacín. / Foto de Néstor Santos

David Gibello

¿Sigues teniendo muchos calabacines y no sabes qué receta hacer con ellos? Esta receta combina dos alimentos imprescindibles en una dieta sana y variada, el calabacín y la merluza. Se presenta gratinado con un delicioso queso de rulo de cabra para potenciar el sabor. Con pocos y económicos ingredientes puedes preparar este plato que hará las delicias de toda la familia. Lo mejor de todo, rico y saludable.

Toma nota y aprovecha las vacaciones para descubrir nuevas recetas.

Ingredientes

  1. 1/2 calabacín
  2. 1 cebolla
  3. 100 g merluza
  4. 2 huevos
  5. Rulo de cabra
  6. Perejil
  7. Aceite de oliva
  8. Sal

Modo de elaboración

  • En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio.
  • Añade el calabacín pelado y en trocitos, junto con la cebolla en juliana. Añade sal y sofríe hasta que estén tiernos.
  • Incorpora la merluza en daditos y cocina durante 2 minutos.
  • Bate los huevos y añádelos a la mezcla junto con el rulo de cabra sin piel y perejil picado. Mezcla bien y deja que cuaje el huevo.
  • Emplata y gratina en el horno unos minutos hasta que esté doradito.

