Dale salida a los calabacines: receta con merluza y queso de cabra

¿Sigues teniendo muchos calabacines y no sabes qué receta hacer con ellos? Esta receta combina dos alimentos imprescindibles en una dieta sana y variada, el calabacín y la merluza. Se presenta gratinado con un delicioso queso de rulo de cabra para potenciar el sabor. Con pocos y económicos ingredientes puedes preparar este plato que hará las delicias de toda la familia. Lo mejor de todo, rico y saludable.

Toma nota y aprovecha las vacaciones para descubrir nuevas recetas.

Ingredientes

1/2 calabacín 1 cebolla 100 g merluza 2 huevos Rulo de cabra Perejil Aceite de oliva Sal

Modo de elaboración