Carne a la suegra, una manera distinta de amar a la familia

Muchas comidas familiares son más una obligación y un acto casi protocolario que un lugar donde compartir alegría y risas. Y las malas caras aumentan cuando uno de los invitados no lleva a la mesa ningún manjar a sus acompañantes... Especialmente cuando hablamos de las suegras como anfitrionas de la casa. Pero eso se acabó. O, al menos, se puede acabar con un plato típico de la cocina andaluza que toma el nombre de la madre de los casados. Sí, hablamos de la 'carne a la suegra', un plato que tiene como principal ingrediente el porcino y cuya elaboración es mucho más sencilla de lo que parece.

Lo primero de todo, como en cualquier receta, es tener claro con los ingredientes a contar. En este caso, son los siguientes:

1 kilo de magro de cerdo

2 cucharadas de aliño para pinchos

2 cebollas

2 zanahorias

4 ó 5 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

Abundante aceite (AOVE, a poder ser)

Sal, pimienta y agua

Una vez estén todos los ingredientes listos para su preparación, tocará marinar la carne una después de haberla troceado. Para ello, se acompañará estos trozos de magro de cerdo con el aliño de pinchitos, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. El punto ideal de maridaje es que pasen toda la noche en la nevera, cogiendo así todo el sabor que necesita. Una vez sea la hora de despertar, habrá tiempo de sobra para ir preparando la salsa. En este caso, hará falta un chorro de aceite de oliva, sobre el que se sofreirá la cebolla, la zanahoria y los ajos bien picados. Una vez ablandados todos estos ingredientes, se añadirá la carne y el vino blanco hasta que el alcohol se haya evaporado.

Habiendo hecho ya todo el maridaje y la propia mezcla con la salsa, será el momento cumbre: la cocción. Solamente hará falta cubrir con agua todo el guiso y ponerlo a fuego suave durante 40 minutos. En caso de que la carne aún estuviera dura, se podría seguir cociendo hasta el punto preferido de los comensales. En ese momento, habrá que retirar la carne y triturar la salsa, buscando así una textura cremosa sobre la que volver a colocar los trozos de cerdo que ya estarían en su punto. Por último, como acompañante, se pueden añadir también unas patatas fritas, sobre todo si están en la mesa los más pequeños de la casa.