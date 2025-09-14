Receta de sopa de melón para despedir el verano: sencilla y fresquita
Es muy fácil: necesitarás poco tiempo y pocos ingredientes
El próximo 22 de septiembre el verano llegará a su final. Pero eso sí, lo hará con temperaturas altas que nos devolverán el calor más estival. Y para combatirlas, nada mejor que refrescar el cuerpo con la siguiente receta de la maestra Anna Recetas Fáciles.
La creadora de contenido Ana Terés (@annarecetasfaciles) es seguida por casi cuatro millones de personas de Instagram, cinco millones en YouTube y siete millones en Facebook. Ha sido premiada como la mejor "gastro" influencer de España en este 2025 y no es para menos. El secreto de su contenido es su utilidad ya que Ana Terés siempre comparte recetas que, como ella dice, "salen bien". Esta, además, es fresquita y muy sencilla: sopa de melón. Como explica Anna Recetas Fáciles, las siguientes cantidades están indicadas para entre cuatro y seis personas.
Ingredientes
- 1 kg de melón limpio
- 200 gramos de yogur griego
- Zumo de 2 limones
- Vinagre
- Sal y pimienta
- Virutas de jamón (opcional)
Elaboración
- En primer lugar, con la ayuda de un cuchillo y una cuchara, vamos separando todo el melón de la corteza. Una vez hecho esto, colocaremos toda esta "pulpa" en una batidora.
- A continuación, añadiremos 200 gramos yogur griego, zumo de dos limones, un poco de sal, pimienta y vinagre al gusto.
- Una vez integrados todos los ingredientes, es hora de triturar, probar y rectificar si fuera necesario.
- Por último, reserva en la nevera para que la sopa esté bien fresquita y, a la hora de servir, puedes añadirle unas virutas de jamón.
