Receta de sopa de melón para despedir el verano: sencilla y fresquita

Es muy fácil: necesitarás poco tiempo y pocos ingredientes

Recetas con melón.

Recetas con melón. / Foto de Mike

Isabel Rodríguez

El próximo 22 de septiembre el verano llegará a su final. Pero eso sí, lo hará con temperaturas altas que nos devolverán el calor más estival. Y para combatirlas, nada mejor que refrescar el cuerpo con la siguiente receta de la maestra Anna Recetas Fáciles.

La creadora de contenido Ana Terés (@annarecetasfaciles) es seguida por casi cuatro millones de personas de Instagram, cinco millones en YouTube y siete millones en Facebook. Ha sido premiada como la mejor "gastro" influencer de España en este 2025 y no es para menos. El secreto de su contenido es su utilidad ya que Ana Terés siempre comparte recetas que, como ella dice, "salen bien". Esta, además, es fresquita y muy sencilla: sopa de melón. Como explica Anna Recetas Fáciles, las siguientes cantidades están indicadas para entre cuatro y seis personas.

Ingredientes

  • 1 kg de melón limpio
  • 200 gramos de yogur griego
  • Zumo de 2 limones
  • Vinagre
  • Sal y pimienta
  • Virutas de jamón (opcional)

Elaboración

  • En primer lugar, con la ayuda de un cuchillo y una cuchara, vamos separando todo el melón de la corteza. Una vez hecho esto, colocaremos toda esta "pulpa" en una batidora.
  • A continuación, añadiremos 200 gramos yogur griego, zumo de dos limones, un poco de sal, pimienta y vinagre al gusto.
  • Una vez integrados todos los ingredientes, es hora de triturar, probar y rectificar si fuera necesario.
  • Por último, reserva en la nevera para que la sopa esté bien fresquita y, a la hora de servir, puedes añadirle unas virutas de jamón.

