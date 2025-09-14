Receta de sopa de melón para despedir el verano: sencilla y fresquita

El próximo 22 de septiembre el verano llegará a su final. Pero eso sí, lo hará con temperaturas altas que nos devolverán el calor más estival. Y para combatirlas, nada mejor que refrescar el cuerpo con la siguiente receta de la maestra Anna Recetas Fáciles.

La creadora de contenido Ana Terés (@annarecetasfaciles) es seguida por casi cuatro millones de personas de Instagram, cinco millones en YouTube y siete millones en Facebook. Ha sido premiada como la mejor "gastro" influencer de España en este 2025 y no es para menos. El secreto de su contenido es su utilidad ya que Ana Terés siempre comparte recetas que, como ella dice, "salen bien". Esta, además, es fresquita y muy sencilla: sopa de melón. Como explica Anna Recetas Fáciles, las siguientes cantidades están indicadas para entre cuatro y seis personas.

Ingredientes

1 kg de melón limpio

200 gramos de yogur griego

Zumo de 2 limones

Vinagre

Sal y pimienta

Virutas de jamón (opcional)

Elaboración