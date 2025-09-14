Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo hacer picatostes en la freidora de aire en 8 minutos

Los puedes guardar en tarros de cristal para que aguanten mejor

Picatostes o croutons. / Foto de Daria Andrievskaya

Isabel Rodríguez

Rebanada pequeña de pan tostada con manteca o frita. Así define la RAE los picatostes, también conocidos como croûtons. En los supermercados los encontramos al natural y también con otros sabores como queso o ajo. "Solo" es pan tostado, de ahí que muchos cocinillas hayan dado con la fórmula para hacerlos en casa, y ahora de una manera sencillísima con la freidora de aire.

Picatostes en una ensalada. / Foto de Dytmeri

¿Cómo hacer picatostes en air fryer?

Los picatostes crujientes pueden acompañar cremas, ensaladas y un sinfín de platos. Para hacerlos en casa solo necesitarás pan del día, del día anterior o de molde. Aceite de oliva, sal ajo en polvo y, si quieres añadirle sabor, las especias que tú quieras: orégano, tomillo, perejil y lo que se te ocurra.

Corta el pan en dados pequeños o en la forma que desees. Prepara el aliño y mézclalo con el pan. Acto seguido, introduce los picatostes en la cesta de la freidora tratando de repartirlos para evitar que queden amontonados.

Pon la freidora de aire a 180°C y cocina durante unos 5-8 minutos. La temperatura va a depender del tamaño en el que hayas cortado los trocitos de pan y lo crujiente que te gusten. Eso sí, menea la cesta cuando haya transcurrido la mitad del tiempo y los picatostes se doren de manera uniforme. Ahora solo queda sacarlos, dejar enfriar y servir o guardarlos en un tarro de cristal para futuros desayunos, comidas y cenas.

Cómo hacer "petit suisse" de fresa en la Thermomix

