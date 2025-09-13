Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tentación hecha pastel: tarta de queso "light" y pistachos

Las cantidades de esta receta están pensadas para un molde de 18 centímetros

Tarta de queso y pistacho.

Tarta de queso y pistacho. / Foto de Ali Dashti

Isabel Rodríguez

Lorena Loreen triunfa con su receta en el grupo público Recetas fáciles, deliciosas y sabrosas con casi 80.000 seguidores. La propuesta de esta usuaria es una tarta de queso light y pistachos para un molde de 18 centímetros.

Se trata de una opción ideal para los amantes de los pistachos, un fruto seco que, en su versión natural, tiene múltiples beneficios. Entre sus beneficios destaca por ser el fruto seco más efectivo para controlar la hipertensión por el buen perfil graso que tiene y su gran proporción de potasio, teniendo más del doble que el plátano. Además, es una importante fuente de calcio y supera a algunos lácteos como la leche o el yogur, de modo que son una buena alternativa para las personas que no toman lactosa.

Pistachos.

Pistachos. / Foto de Sarah Chai

Ingredientes:

  • 3 huevos grandes L o 4 M
  • 70 gr azúcar o a gustó
  • 1 cucharada colmada pasta pistacho
  • 1 cucharada rasa maicena
  • 600 gr. queso de untar light
  • 150 ml nata montar o cocinar
  • colorante verde
  • pistachos en trocitos + pasta pistachos para la decoración
Elaboración:

1. En un bol grande mezcla el queso, la crema de pistachos con los huevos con una varilla.

2. Añade el azúcar, la nata y la maicena.

3. Mezcla con la varilla hasta que tengas todos los ingredientes bien integrados. Añade el colorante verde a tu gustó.

4. Pon en el molde forrado con papel pergamino la composición y hornea a 180° con calor arriba y abajo 40 minutos sin abrir la puerta.

5. Apaga el fuego y deja la puerta semiabierta unos 10 minutos para que la tarta se enfríe poco a poco.

7. Desmolda cuando esta totalmente fria y decora con pasta de pistachos y pistachos en trocitos.

8. El resultado es una tarta muy rica, bonita y fácil de hacer.

