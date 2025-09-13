El "furancho" secreto de Galicia en un entorno de cuento
En este local podrás disfrutar de lo mejor de la gastronomía gallega
Pablo Varela
Cada vez más visitantes buscan experiencias gastronómicas que encapsulen lo mejor de la tradición culinaria gallega.
Esta llegada de turistas coincide con los furanchos (casas de comidas) funcionando a plena potencia. Y aunque cada vez sean más los que conocen este tipo de establecimiento tan particular, no deja de ser una sorpresa para muchos visitantes.
El cocinero e influencer gastronómico LaCocinaDeSantiaguini muestra en un vídeo de TikTok un furancho lleno de encanto y ubicado «en un entorno espectacular».
La mejor terraza de Galicia
El local que se muestra en el vídeo es el 'Muiño Vello', en Redondela. Este furancho reconvertido en restaurante se encuentra solo a media hora de Vigo y una carta tradicional, pero como dice el influencer, con «comida de calidad y vinito de calidad».
El cocinero disfrutó de los populares pimientos de Padrón, así como de una tabla de jamón ibérico con queso de tetilla «muy cremoso y muy bueno». Para seguir, el tiktoker continuó con pulpo a feira y terminó con unas zamburiñas que le «vuelven loco».
En el vídeo, el influencer menciona que el local tiene «la mejor terraza de Galicia», reconocimiento otorgado con el premio Solete de la Guía Repsol en el año 2022.
Y no es para menos, la terraza está al lado de la Fervenza da Feixa y está cruzada por el río Alvedosa, lo que convierte sus mesas en forma de molino de piedra en el lugar fresco e idílico para pasar la velada.
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Un herido de 65 años por la explosión de una bombona de gas en Zamora capital
- Los padres critican la reducción horaria de septiembre en Zamora
- No habrá autobuses para la manifestación de incendios de Zamora.
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios
- Zamora reniega de Zamora