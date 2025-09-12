Gazpacho verde: la receta ‘detox’ perfecta

Bueno, bonito y barato, el gazpacho es una de las recetas estrella de la gastronomía patria. Con ingredientes naturales, base del oro líquido del aceite de oliva y muy fácil de preparar, el gazpacho tiene la virtud cumplir con los estándares nutricionales y dietéticos y es un chute de hidratación instantánea tan necesaria cuando se suceden las olas de calor.

De la receta tradicional a todas sus variantes, como el gazpacho de sandía, de fresas o de remolacha, este plato permite experimentar con sus ingredientes para conseguir elevar la experiencia de degustar uno de los platos más populares de la gastronomía nacional.

Gazpacho ‘detox’

Entre esas variantes está el gazpacho verde ‘detox’, que ofrece un plus de valor nutricional a la par que ayuda a mantener a raya los excesos. Es uno de los preparados que están triunfando entre los influencers gastronómicos, como es el caso de Jaime Maurelo (@by_maure), quien se define como un "entretenedor gastronómico".

Este joven cocinero madrileño se dedica a difundir recetas fáciles y ricas que puede preparar cualquier hijo de vecino. Todas ellas están relacionadas con nuestra tradición gastronómica. Entre las que Jaime Maurelo ha preparado se encuentra el gazpacho verde.

Cómo preparar el gazpacho verde

Los ingredientes necesarios para elaborar el gazpacho verde son tomate verde, aguacate, cebolla, pimiento verde, pepino, un diente de ajo, vinagre de jerez, sal y aceite. Las cantidades a utilizar de cada ingrediente son al gusto.

Por ejemplo, para aquellos que les gusten los sabores más salados o ácidos deberán añadir más tomates que aguacates a su gazpacho. Del mismo modo, los amantes de las recetas dulces, deberán añadir más aguacates que tomates a su gazpacho.

Lo bueno de esta receta es que se puede adaptar a todos los gustos. Además, se puede hacer en un santiamén. Concretamente en tres minutos.

Una vez reunidos todos los ingredientes en un recipiente, podemos proceder a triturarlos con la batidora. Para obtener la textura o la densidad deseada se puede utilizar agua y aceite.

A la hora de servir el gazpacho verde, podemos decorarlo con aceite y trocitos de pepino, jamón troceado o cebolla caramelizada.