Así puedes preparar tu cremosa tarta de queso en la freidora de aire
Elabora tu propio dulce en la airfryer
Si te vuelven loco los dulces y en concreto las tartas de queso, tienes que probar a hacerla en casa con esta receta, compartida en el Grupo de recetas con freidora de aire de Facebook e ideada para un molde de 15 centímetros.
Ingredientes
- 100 g de galletas tipo María o Digestive
- 50 g de mantequilla derretida
- Relleno:
- 250 g de queso crema (tipo Philadelphia), a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 100 ml de nata líquida (crema para batir, 35% MG)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de harina de trigo o maicena (opcional, para darle firmeza)
Elaboración
1. Preparar la base
Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino. Mézclalas con la mantequilla derretida hasta formar una masa compacta.
Forra el fondo del molde con papel de hornear y presiona la mezcla de galletas para formar una base uniforme. Refrigera mientras preparas el relleno.
2. Preparar el relleno
En un bol, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave.
Agrega los huevos uno a uno, batiendo después de cada adición. Incorpora la nata, la vainilla y la harina o maicena, batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
3. Montar y cocinar
Vierte el relleno sobre la base de galleta. Precalienta la Airfryer a 160°C durante 3-5 minutos.
Coloca el molde dentro de la Airfryer (asegúrate de que quepa bien) y cocina durante 25-30 minutos a 160°C. Pasados 20 minutos, revisa el centro; debe estar ligeramente tembloroso.
4. Enfriar y servir
Deja enfriar la tarta en el molde y luego refrigera durante al menos 4 horas (mejor si es toda la noche). Decora con mermelada, frutas frescas o azúcar glas al gusto.
