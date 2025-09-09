Así puedes preparar tu cremosa tarta de queso en la freidora de aire

Si te vuelven loco los dulces y en concreto las tartas de queso, tienes que probar a hacerla en casa con esta receta, compartida en el Grupo de recetas con freidora de aire de Facebook e ideada para un molde de 15 centímetros.

Ingredientes

100 g de galletas tipo María o Digestive

50 g de mantequilla derretida

Relleno:

250 g de queso crema (tipo Philadelphia), a temperatura ambiente

100 g de azúcar

2 huevos

100 ml de nata líquida (crema para batir, 35% MG)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de harina de trigo o maicena (opcional, para darle firmeza)

Elaboración

1. Preparar la base

Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino. Mézclalas con la mantequilla derretida hasta formar una masa compacta.

Forra el fondo del molde con papel de hornear y presiona la mezcla de galletas para formar una base uniforme. Refrigera mientras preparas el relleno.

2. Preparar el relleno

En un bol, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave.

Agrega los huevos uno a uno, batiendo después de cada adición. Incorpora la nata, la vainilla y la harina o maicena, batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

3. Montar y cocinar

Vierte el relleno sobre la base de galleta. Precalienta la Airfryer a 160°C durante 3-5 minutos.

Coloca el molde dentro de la Airfryer (asegúrate de que quepa bien) y cocina durante 25-30 minutos a 160°C. Pasados 20 minutos, revisa el centro; debe estar ligeramente tembloroso.

4. Enfriar y servir

Deja enfriar la tarta en el molde y luego refrigera durante al menos 4 horas (mejor si es toda la noche). Decora con mermelada, frutas frescas o azúcar glas al gusto.