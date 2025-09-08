El consejo de Boticaria García para elegir la mejor tortilla de patata de supermercado

¿Son todas las tortillas de patata de supermercado iguales? Pues ya te digo que la mejor es la que te haces en casa, pero en el caso de optar por las de supermercado por falta de tiempo o alguna ocasión especial, aprende a escoger cuál es la mejor.

Y para eso nos ayuda la tiktoker Boticaria García, quien señala que "mira bien la etiqueta porque no todas son iguales. ¿Y qué debo buscar? Fíjate en que el porcentaje de huevo y de patata sea importante".

Por ejemplo, esta del Dia tiene "un 41% de huevo, la mayoría está entre el 20 y el 30 por ciento. Respecto al aceite, casi todas llevan aceite de girasol y algunas, como esta, también incluyen aceite de oliva".

"¿Con o sin cebolla? No caeré en esa trampa. Esta en particular, si te interesa, sí lleva cebolla, un 5.2%. Pero lo que más me importa es que lleve huevo, patatas y cebolla, esta tortilla tiene más del 98% de ingredientes que son de verdad", expresa en alusión a una tortilla de patatas al estilo casero del Dia, supermercado con el que realiza la colaboración de su publicación.