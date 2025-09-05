Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así hace Vero de MasterChef las famosas cookies saladas: receta completa

La semifinalista del programa culinario de Televisión Española comparte el secreto de sus galletas

Verónica en MasterChef Junior.

Isabel Rodríguez

En 2022, una joven Verónica, de tan solo 26 años, fue una de las aspirantes de la décima edición de MasterChef. Esta salmantina residente en Madrid era periodista de formación y publicista de profesión, pero en su mente tenía el sueño de hacer realidad su proyecto gastronómico: un establecimiento de reparto de comida a domicilio especializado en cocina saludable. Tras muchas horas de aprendizaje, constancia y actitud, Verónica se alzó con el segundo puesto del concurso.

Ahora, posee más de medio millón de seguidores en Instagram y ha publicado su primer libro de recetas, llamado 'Pinch!'. Además, continúa dedicándose a la cocina, a la producción y dirección creativa de eventos, y triunfa con sus deliciosas galletas saladas.

Recientemente, Vero ha compartido el secreto de sus famosas cookies en su Instagram, que a continuación reproducimos:

Receta de las galletas saladas

Ingredientes

  • 170 g mantequilla sin sal
  • 100g azúcar moreno
  • 100g azúcar blanco
  • 1 huevo y 1 yema
  • 1,5 cucharadita de vainilla
  • 170g harina
  • Sal
  • 0,5 cucharadita bicarbonato
  • 80g copos de avena
  • 120g chocolate leche / negro o ambos
  • 120g chocolate blanco (o el chocolate que te apetezca)
  • Sal en escamas

Preparación

  • Dora la mantequilla a fuego lento hasta que coja un color marrón claro (sin quemarla). Si la calientas mucho se va a evaporar una parte y entonces variará su peso. ¡Ojo con esto! Enfría a temperatura ambiente antes de mezclarla con el resto de ingredientes.
  • Bate bien la mantequilla con el azúcar unos minutos y añade los huevos y la vainilla. Bate de nuevo y añade los secos. Harina, bicarbonato, sal, avena y chocolate. Poco a poco cada uno. Cambia la varilla por una pala o gancho. Lo puedes hacer también a mano sin problema. No amases, simplemente mezcla bien.
  • Enfría muy la masa para poder formar bolas de unos 50g. Fórmalas y congela. Al día siguiente podrás hornear.
  • Hornea unos 7-11 min (depende del tamaño y del horno) a 180°. Ve controlando y no tengas miedo de sacarlas aunque parezcan un poco crudas ("¡No lo están!", exclama Verónica)
  • Deja enfriar y añade sal en escamas por encima

Vídeo de la elaboración de las cookies saladas

