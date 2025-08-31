Receta de las galletas más saludables y rápidas para hacer en la Thermomix

Silvia Mtz, del perfil @adietaconthermomix, presenta una sencilla y rápida receta de galletas saludables para elaborar con la Thermomix, algún robot de cocina o a mano. Con tan solo tres ingredientes se elaboran unas ricas pastas para disfrutar de un delicioso postre sin azúcar. Los plátanos maduros sirven de base para hornear estas riquísimas 'cookies' que estarán listas en 20 minutos.

Ingredientes

2 plátanos (250 gramos) cuanto más pasados mejor

160 gramos de harina de almendra

50 gramos de trozos del chocolate sin azúcar que más te guste yo puse blanco y negro.

Modo de elaboración