Receta de las galletas más saludables y rápidas para hacer en la Thermomix

Con tan solo tres ingredientes podrás elaborar unas riquísimas 'cookies' sin descuidar la línea

Galletas en una imagen de archivo. / Foto de Luis Quintero

Jorge Segura

Silvia Mtz, del perfil @adietaconthermomix, presenta una sencilla y rápida receta de galletas saludables para elaborar con la Thermomix, algún robot de cocina o a mano. Con tan solo tres ingredientes se elaboran unas ricas pastas para disfrutar de un delicioso postre sin azúcar. Los plátanos maduros sirven de base para hornear estas riquísimas 'cookies' que estarán listas en 20 minutos.

Ingredientes

  • 2 plátanos (250 gramos) cuanto más pasados mejor
  • 160 gramos de harina de almendra
  • 50 gramos de trozos del chocolate sin azúcar que más te guste yo puse blanco y negro.

Modo de elaboración

  • Preparación con TM31, TM5 y TM6
  • Precalienta el horno a 180°C y prepara una bandeja de horno con papel vegetal.
  • Coloca en el vaso el plátano y tritura 5 segundos /velocidad 5.
  • Añade la harina de almendra y el chocolate troceado y mezcla 5 segundos/giro inverso/velocidad 3.
  • Coloca cucharadas de la mezcla sobre la bandeja de horno y presiona ligeramente para formar las galletas.
  • Hornea 15-20 minutos (180°C) hasta que las veas doraditas.

