¿La fruta fermenta si la tomas de postre? La ciencia aclara el mito

¿La fruta fermenta en el estómago si la tomas de postre? Cuenta la leyenda que se queda flotando encima de la comida y fermenta, produciendo gases, pero como toda leyenda tiene una parte de verdad. Para que haya fermentación hacen falta bacterias, y en el estómago, con un pH ácido de 1 a 3, las bacterias no se encuentran cómodas.

En este caso, prefieren irse más abajo, al colon, donde el ambiente es más neutro. Además, el estómago no funciona por orden de entrada, los alimentos no se apilan esperando turno. Se mezclan y se digieren juntos, pero lo que sí puede pasar es que algunas frutas ricas en fructosa o ciertos azúcares, como los fodmaps, no se absorben bien en algunas personas y en su viaje por el organismo llegan hasta el colon, donde están las bacterias y fermentan.

Esto puede provocar gases e hinchazón, pero la causa no es tomarlas de postre, sino por sensibilidades digestivas, como por ejemplo el SIBO o el síndrome de colon irritable. Así que, si este no es tu caso, puedes seguir tomando fruta de postre con normalidad. No solo no fermenta, sino que puede ayudarte a mejorar el tránsito o la saciedad.

El "melocotón donut"

Una de las fruta más populares del verano es sin duda el paraguayo, que en otras latitudes puede llamarse paraguaya o incluso durango. Su origen se encuentra en China, donde surgió por una mutación espontánea y natural del melocotón. En el país asiático, el paraguayo es icono de longevidad, divinidad y sabiduría ancestral.

El paraguayo es muy similar al melocotón, pero más dulce y con la piel más fina y suave, ideal para los que disfrutan comiendo la fruta entera. Aporta prácticamente la misma energía y nutrientes, y es rico en fribra y antioxidantes. Sin duda, una fruta que tener muy en cuenta durante la temporada de calor.