Así es el croissant más viral: relleno de mascarpone cremoso, glaseado y un toque de canela

La localidad de Jaca, situada al pie de los Pirineos aragoneses y en el corazón del Valle Aragón, es un enclave con más de dos mil años de historia. Su casco antiguo está declarado como Bien de Interés Cultural que destaca por la imponente catedral de San Pedro y la Ciudadela del siglo XVI. Su cercanía a las estaciones de esquí de Astún y Candanchú lo hace el destino perfecto, no solo para esquiadores, sino también para senderistas.

Croissant. / Foto de Leeloo The First

Pero Jaca no solo destaca por esto, sino que también lo hace por su propuesta gastronómica con una cocina tradicional aragonesa en los restaurantes del casco histórico con platos como la olla jacetana o los embutidos locales. También destaca por la tradición repostera y es que en Jaca se pueden encontrar muchísimos dulces como jaqueses, condes, lazos, corazones o coronitas de Santa Orosia. Además, cada octubre, la ciudad celebra un animado concurso de tapas y cazoletas con numerosas propuestas accesibles para todos los paladares.

Un croissant de otro planeta

Pero hay una pastelería que destaca por sus famosos croissant con relleno de mascarpone cremoso por dentro, glaseado y un toque de canela. Cuestan 3 € y puedes probarlos en Vincelle pastelería. Este lugar nace de la pasión de una familia por la pastelería y de las ganas de innovar la gastronomía jacetana.

Además, no solo tienen repostería con postres gourmet elaborados, tartas o napolitanas, también podrás tomarte uno de sus cafés de especialidad en su terraza o dentro del propio local. Café de tueste natural 100% arábica, con origen de Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Brasil.

Su carta no solo tiene dulce, sino que también cuenta con algunas comidas saladas como su planchado de jamón york y queso o sus tostadas de diferentes variedades.