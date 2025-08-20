La receta con calabacín que te va a hacer quedar como un auténtico chef

La principal finalidad de comer es alimentarnos, eso sin duda, pero -caprichos al margen- también puede convertirse en un placer. Y no solo se consigue con comidas copiosas, con alto aporte calórico y, en más de una ocasión, poco interesantes desde el punto de vista nutricional.

Las comidas, meriendas o cenas pueden ser todo un espectáculo para los sentidos al mismo tiempo que optamos por recetas y productos saludables. Y sino que se lo digan a los clientes de Lidl que se han topado con esta deliciosa receta con el calabacín como protagonista.

Los usuarios de la Monsieur Cuisine encontrará una alternativa a las recetas del robot de cocina para poner en práctica sus dotes en los fogones. En tan solo media hora -15 minutos de elaboración y 15 de cocción- podrás disfrutar de estos nidos de calabacín, tremenda delicia.

Ingredientes para dos raciones

Un calabacín

Una zanahoria

75 gramos de mozzarella

pimienta negra

sal

6 huevos

pimentón

Elaboración

Sacamos espaguetis de calabacín con un rallador especial y los reservamos sobre papel absorbente con sal para retirar un poco el exceso de agua. Rallamos también las zanahorias ya peladas y las disponemos en un bol junto con el calabacín.

Añadimos mozzarella rallada, sal y pimienta y mezclamos bien hasta integrar por completo. En una bandeja con papel de horno, colocamos esta mezcla en forma de círculos dejando un ligero hueco en el centro a modo de nido, donde pondremos un huevo cascado.

Llevamos la bandeja al horno durante 15 minutos a 180 grados o hasta que el huevo esté listo al gusto del comensal. Una vez retirados, salpimentamos en el plato con sal, pimienta negra o un toque de picante. ¡Que aproveche!