La receta con calabacín que te va a hacer quedar como un auténtico chef

Fácil, barata, rica e ideal para mantener la línea

Receta de chef de calabacín

Receta de chef de calabacín / FDV

R. V.

La principal finalidad de comer es alimentarnos, eso sin duda, pero -caprichos al margen- también puede convertirse en un placer. Y no solo se consigue con comidas copiosas, con alto aporte calórico y, en más de una ocasión, poco interesantes desde el punto de vista nutricional.

Las comidas, meriendas o cenas pueden ser todo un espectáculo para los sentidos al mismo tiempo que optamos por recetas y productos saludables. Y sino que se lo digan a los clientes de Lidl que se han topado con esta deliciosa receta con el calabacín como protagonista.

Los usuarios de la Monsieur Cuisine encontrará una alternativa a las recetas del robot de cocina para poner en práctica sus dotes en los fogones. En tan solo media hora -15 minutos de elaboración y 15 de cocción- podrás disfrutar de estos nidos de calabacín, tremenda delicia.

Ensalada saludable de calabacín para depurar las comidas de verano

Ensalada saludable de calabacín para depurar las comidas de verano

Ingredientes para dos raciones

  • Un calabacín
  • Una zanahoria
  • 75 gramos de mozzarella
  • pimienta negra
  • sal
  • 6 huevos
  • pimentón       
¿No sabes qué hacer con el calabacín? Prueba este carpaccio con cebolla caramelizada

¿No sabes qué hacer con el calabacín? Prueba este carpaccio con cebolla caramelizada

Elaboración

Sacamos espaguetis de calabacín con un rallador especial y los reservamos sobre papel absorbente con sal para retirar un poco el exceso de agua. Rallamos también las zanahorias ya peladas y las disponemos en un bol junto con el calabacín.

Añadimos mozzarella rallada, sal y pimienta y mezclamos bien hasta integrar por completo. En una bandeja con papel de horno, colocamos esta mezcla en forma de círculos dejando un ligero hueco en el centro a modo de nido, donde pondremos un huevo cascado.

Noticias relacionadas y más

Llevamos la bandeja al horno durante 15 minutos a 180 grados o hasta que el huevo esté listo al gusto del comensal. Una vez retirados, salpimentamos en el plato con sal, pimienta negra o un toque de picante. ¡Que aproveche!

Las tres recetas más originales con calabacín: sushi, bizcocho y hamburguesas

Las tres recetas más originales con calabacín: sushi, bizcocho y hamburguesas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents