Seguro que eres amante del chocolate. Sí es así, las napolitanas ser tu perdición. Sin embargo, con la entrada del nuevo y te gustaría cumplir uno de tus propósitos navideños: llevar un estilo de vida más saludable y una alimentación mucho más sana.

La receta viral de napolitana de chocolate: no engorda y se prepara con menos de tres ingredientes / Cedida

De hecho, no te preocupes, ya que te traemos esta sencilla receta, que podrás prepararte en casa y con la que matarás el gusanillo por lo dulce. ¡No te llevará más de 10 minutos y no necesitaras más de 3 ingredientes!

Ingredientes

85% Chocolate Negro.

50 gramos harina de avena.

100 gramos yogur proteico natural.

Elaboración