La receta viral de napolitana de chocolate: no engorda y se prepara con menos de tres ingredientes

Deleita a tus invitados con este dulce de origen italiano

La receta viral de napolitana de chocolate: no engorda y se prepara con menos de tres ingredientes / Cedida

Seguro que eres amante del chocolate. Sí es así, las napolitanas ser tu perdición. Sin embargo, con la entrada del nuevo y te gustaría cumplir uno de tus propósitos navideños: llevar un estilo de vida más saludable y una alimentación mucho más sana. 

De hecho, no te preocupes, ya que te traemos esta sencilla receta, que podrás prepararte en casa y con la que matarás el gusanillo por lo dulce. ¡No te llevará más de 10 minutos y no necesitaras más de 3 ingredientes!

Ingredientes

  • 85% Chocolate Negro.
  • 50 gramos harina de avena.
  • 100 gramos yogur proteico natural.

Elaboración

  •  Mezclamos el yogur natural con la harina de avena hasta conseguir una pasta.
  •  Una vez que tenemos la mezcla hecha, le damos forma alargada y rellenamos con un par de onzas de chocolate.
  •  Cerramos y metemos al horno unos 10-15 minutos a 180ºC.
  •  Decoramos por arriba con nuestro topping favorito, ¡y a disfrutar!

