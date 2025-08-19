La receta viral de napolitana de chocolate: no engorda y se prepara con menos de tres ingredientes
Deleita a tus invitados con este dulce de origen italiano
Seguro que eres amante del chocolate. Sí es así, las napolitanas ser tu perdición. Sin embargo, con la entrada del nuevo y te gustaría cumplir uno de tus propósitos navideños: llevar un estilo de vida más saludable y una alimentación mucho más sana.
De hecho, no te preocupes, ya que te traemos esta sencilla receta, que podrás prepararte en casa y con la que matarás el gusanillo por lo dulce. ¡No te llevará más de 10 minutos y no necesitaras más de 3 ingredientes!
Ingredientes
- 85% Chocolate Negro.
- 50 gramos harina de avena.
- 100 gramos yogur proteico natural.
Elaboración
- Mezclamos el yogur natural con la harina de avena hasta conseguir una pasta.
- Una vez que tenemos la mezcla hecha, le damos forma alargada y rellenamos con un par de onzas de chocolate.
- Cerramos y metemos al horno unos 10-15 minutos a 180ºC.
- Decoramos por arriba con nuestro topping favorito, ¡y a disfrutar!
