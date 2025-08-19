Receta del pastel sin gluten de solo dos ingredientes

Dentro del mundo de los postres hay cientos de recetas, pero solo algunas de ellas acaban viralizándose. Éste es el caso de un pastel sin gluten que solo necesita dos ingredientes. Además, es delicioso y no tardarás nada en hacerlo.

Para ello necesitarás melón y almidón de maíz o maicena. Para un kilo de melón puedes utilizar 120 gramos de maicena. Primero corta el melón en trocitos y llévalo a una batidora de vaso. Una vez que esté todo bien triturado, viertes todo el contenido en un cazo.

Enciende el fuego y viértele la maicena. Después tienes que revolver todo el rato hasta que espese. Una vez que haya espesado, lo retiras del fuego y lo llevas a un molde de silicona. Lo dejas enfriar, desmoldas y listo.

Aquí tienes una muestra de este postre por la tiktoker @fit_happy_sisters:

@fit_happy_sisters Postre 2 ingredientes ¡GUARDA! Si quieres un postre que sea: FÁCIL RÁPIDO DE HACER LIGERO SIN HORNO SIN GLUTEN SIN HUEVO RIQUÍSIMO …este es TU POSTRE: 1 kg de melón (ya pelado y cortado) Usa un melón muy dulce 120 g de maicena Endulzante opcional ♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi

Refescante y jugoso

El melón, fruto refrescante y jugoso, es una deliciosa joya de la naturaleza que ha deleitado paladares en todo el mundo durante siglos. Conocido científicamente como Cucumis melo, este miembro de la familia de las cucurbitáceas es apreciado no solo por su sabor dulce y aroma embriagador, sino también por su contenido nutricional y versatilidad culinaria.

Originario de África, el melón ha viajado por el globo, adaptándose a diversas regiones y climas. Con una amplia variedad de variedades, cada una con sus características únicas, el melón ha conquistado mercados y mesas de todo el mundo. Desde el melón cantalupo, conocido por su piel rugosa y pulpa naranja intensa, hasta el melón verde de piel reticulada, su diversidad es sorprendente.

Este fruto es una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales. Rico en vitamina C, vitamina A, potasio y antioxidantes, el melón contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, mantener la salud ocular y promover la hidratación gracias a su alto contenido de agua. Su perfil nutricional, combinado con su bajo contenido calórico, lo convierte en una elección saludable para aquellos que buscan mantener una dieta equilibrada.

La versatilidad del melón en la cocina es igualmente notable. Aunque a menudo se disfruta fresco y cortado en trozos jugosos, este fruto puede elevarse a nuevos niveles culinarios. En ensaladas, salsas, batidos y cócteles, el melón agrega un toque de frescura y dulzura. La combinación de melón con jamón serrano es un clásico en la gastronomía española, ofreciendo una mezcla única de sabores salados y dulces.

El melón también se ha convertido en el protagonista de postres creativos y refrescantes. Desde sorbetes y helados hasta tartas y smoothies, su pulpa suculenta y aroma embriagador sirven como base para innumerables creaciones dulces. Además, su presencia en platos gourmet y presentaciones elegantes demuestra su capacidad para elevar la experiencia gastronómica.

La temporada del melón es esperada con entusiasmo en muchas regiones, ya que anuncia la llegada del verano y la posibilidad de disfrutar de esta fruta en su máxima expresión. La elección del melón perfecto implica una cuidadosa observación de su apariencia y aroma. Una piel firme, un color vibrante y un aroma dulce son indicadores de su madurez y sabor óptimos.

El cultivo del melón requiere condiciones específicas para prosperar. Necesita un clima cálido y suelo bien drenado para desarrollarse adecuadamente. Los productores utilizan diferentes variedades según la región y las preferencias del mercado. El cuidado constante y la atención a las necesidades hídricas son cruciales para obtener cosechas saludables y deliciosas.

Granizado de melón / Paula Ordóñez / Cedida

En términos de variedades, el melón se clasifica en dos categorías principales: melones de piel reticulada y melones de piel lisa. Los melones de piel reticulada, como el cantalupo, tienen una cáscara exterior rugosa y una pulpa jugosa y aromática. Los melones de piel lisa, como el melón honeydew, presentan una cáscara exterior suave y una pulpa más clara y dulce.

En resumen, el melón no solo es un regalo para el paladar, sino también una adición nutritiva y versátil a la cocina. Su frescura, sabor y aroma únicos lo convierten en un favorito durante los meses cálidos y un ingrediente apreciado en una variedad de preparaciones culinarias. Desde la elección cuidadosa en el mercado hasta el disfrute en la mesa, el melón continúa deleitando a los amantes de la buena comida en todo el mundo.