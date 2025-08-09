Trucos para llevarte a casa la mejor sandía del supermercado

Ni toda la fruta de aspecto brillante está jugosa por dentro ni la que aparentemente está llena de manchas está estropeada. A veces es todo lo contrario. Pasa mucho con la sandía. Su precio, cada vez más cara, hace que cada vez que compremos una nos la juguemos. Y es que hay veces que la vista nos pasa una mala pasada.

Aquí van unos consejos para que cuando vayas a la frutería o al supermercado -en la frutería sueles dejarte aconsejar por el profesional- no te lleves un chasco al abrirla en casa.

Tiene que tener la cáscara en perfecto estado y opaca.

en perfecto estado y opaca. Evita las grietas y deformidades , es decir, cuando más redonda mejor porque significa que ha recibido sol y agua de forma homogénea.

y , es decir, cuando más redonda mejor porque significa que ha recibido sol y agua de forma homogénea. El peso importa en el caso de las sandías: cuando más pese, mejor será. Es decir, debe ser proporcional a su tamaño. Si es muy grande pero pesa poco, algo falla.

Las recetas de Koldo Royo